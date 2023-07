Sigue el revuelo y las chicanas entre La Unión Mendocina y la UCR por la reunión de Orozco con Massa

La foto del intendente de Las Heras, Daniel Orozco; y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, despertó todo tipo de reacciones en términos políticos en Mendoza, en medio de un escenario electoral que tendrá nuevamente a los mendocinos yendo a las urnas tanto el 13 de agosto (nacionales) como el 24 de septiembre (provinciales).

El candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina decidió jugar al misterio en el comienzo de la semana al hablar de una foto con el candidato a presidente por Unión por la Patria, hasta este miércoles, que informó que se “destrabó” el dinero “para la obra más importante de Agua Potable de la Provincia. Saldaremos una deuda de 30 años con los LASHERINOS La gestión con Obras, lo primordial”, marcó. Además, dijo que “gobernar es definir prioridades y gestionar con eficiencia”.

Los cruces hacia Orozco llegaron particularmente del radicalismo, quienes criticaron el hecho de mostrarse con el ministro de Economía, principal referente hoy del peronismo y que incluye al sector kirchnerista.

Pero quien salió a contestar, ya en la madrugada de este jueves y luego de que arreciaran todas las críticas, fue el propio Omar De Marchi, candidato a gobernador de LUM, quien dejó un mensaje cargado de ironía y sorna. “Qué bueno firmar con la Nación obras que benefician a Mendoza”, marcó.

Que bueno firmar con la Nación obras que benefician a Mendoza. pic.twitter.com/w9ATSsPzw2 — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 27, 2023

La declaración tiene adjuntas algunas imágenes, particularmente del gobernador Rodolfo Suárez, con el propio Massa, en diversas actividades tanto en Buenos Aires como también en Mendoza.

Es que Orozco fue criticado por simplemente reunirse con Massa, más allá de los anuncios, sobre el cual también consideraron desde el radicalismo que “llegaron tarde”.

“¿Foto con el responsable del 130% de inflación en un país donde la mitad de los argentinos son pobres? Esto no es gestión, es manotazo de populismo electoral. Nada creíble. Reafirma mi compromiso de pelear por orden, transparencia y progreso para Las Heras”, había expresado Fabián “Oso” Tello, ex precandidato a intendente y quien fuera Secretario de Intendencia de Orozco.

Francisco Lo Presti, candidato a intendente por Cambia Mendoza y ex funcionario de Orozco también había salido al cruce. “Celebrar un pago que debió hacerse en enero muestra claramente que Daniel Orozco y Sergio Massa solo hacen anuncios de obligaciones ya asumidas”, dijo en Twitter.

“Tener un municipio ordenado, con las cuentas claras, permite hacer una obra sin la dependencia de los tiempos electoralistas del desgobierno nacional y popular. Cambia Mendoza lleva adelante sus obras sin ser rehén de las necesidades electorales. Esto nos hace distintos, esto es el MODO MENDOZA”, indicó.

La Presidenta Provisional del Senado, Natacha Eisenchlas también había criticado el anuncio y consideró que “es una muestra de desesperación, incoherencia y falta de seriedad política. Y sin dudas, una demostración más de que La Unión Mendocina es funcional al kirchnerismo”.

