Sigue cayendo la recaudación en Mendoza y no hay perspectivas de mejora

El primer cuatrimestre del año cerró para el Gobierno de Mendoza con datos preocupantes en materia financiera. Respecto del mismo periodo de 2023, la recaudación nacional y provincial se redujo 14% en términos reales (descontada la inflación) y la administración pública provincial contó con $31.473 millones menos por mes para su funcionamiento.

No solo han sido malos los primeros cuatro meses del año para las finanzas del Estado, sino que los pronósticos para lo que queda de 2024 tampoco son buenos. “No hay perspectivas de mejora en ningún plano”, aseguró el titular del Ministerio de Hacienda, Víctor Fayad.

Si bien el Congreso nacional está tratando, a la par de la ley Bases, un paquete de “medidas fiscales” que podría derivar en un alivio para las cajas de las provincias, desde Hacienda remarcaron que esa iniciativa “no está aprobada aún”.

En sintonía, otras fuentes del oficialismo aportaron que esas medidas fiscales, cuyas características están a expensas de lo que resuelva el Senado nacional, no alcanzarán para que el Gobierno provincial recupere los fondos perdidos.

Lo cierto es que el cuadro que pinta el Gobierno provincial en los números es de declive casi general. Así lo consigna un informe oficial del Ministerio de Hacienda del 8 de mayo, al cual tuvo acceso este diario, que releva la recaudación del primer cuatrimestre del año.

A lo largo de abril, no se cortó la caída rotunda de los tres meses anteriores. Según el informe, se recaudaron casi 188.000 millones de pesos en total. De la Nación se recibieron 104.000 millones de pesos correspondientes a transferencias automáticas derivadas del cobro de IVA, Ganancias y Combustibles, entre otros tributos. El resto correspondió a los impuestos provinciales.

La baja del 14% respecto del mismo periodo de 2023 fue más fuerte a nivel nacional que en la Provincia. En este caso, la reducción fue del 18% en términos reales, variable que se explica principalmente por “una marcada disminución en la recaudación de impuesto a las ganancias, la cual fue impulsada en el último trimestre de 2023 por el gobierno anterior, y por la menor recaudación de IVA impositivo”.

La merma de fondos nacionales fue de “$23.473 millones mensuales”. En Ganancias específicamente, la variación interanual fue nada menos que de -38%.

Cuadro del retroceso elabora por el Ministerio de Hacienda de Mendoza.

En cuanto a los recursos provinciales, estos se redujeron 8% en términos reales en los cuatro primeros meses del año, tomando como referencia los cuatro primeros de 2023. El impuesto que más cayó fue el de Sellos, con 31% menos. Les siguieron Inmobiliario (-24%), Automotor (-13%) e Ingresos Brutos (-7%). Este último es el más importante, porque se trata del que más recursos aporta.

Solamente escapó a esta lógica la recaudación en regalías por la extracción de hidrocarburos, que crecieron el 12% por “el aumento del tipo de cambio oficial ocurrido a fines de 2023″, consignó el Ministerio de Hacienda.

IMPUESTO POR IMPUESTO

La reducción que probablemente más preocupa al Gobierno provincial es la de Ingresos Brutos, porque es el reflejo de la merma de actividad económica en la provincia. Este tributo aportó hasta abril $4.823 millones mensuales menos respecto al primer cuatrimestre de 2023.

El informe atribuye el descenso, principalmente, a “la menor actividad económica en los primeros meses del año”, aunque también dice que incidió en menor medida “la reducción de algunas alícuotas que se impulsó desde el Poder Ejecutivo”.

El impuesto de Sellos, por su lado, es el que porcentualmente más bajó (31%). En consecuencia, se contrajo la recaudación en $2.017 millones mensuales. Esto ocurrió por “la reducción de alícuotas en la transferencia de autos nuevos, así como en otras exenciones introducidas para el ejercicio actual”, explica el informe de Hacienda.

Respecto de los impuestos patrimoniales, el Gobierno atribuye el descenso de la recaudación a los topes que impuso y a la actualización “por debajo de la inflación” de sus valores. El nivel de cumplimiento de los contribuyentes, contra lo que podría suponerse, no se redujo, sino que “ha mejorado ligeramente respecto al año pasado”, dice Hacienda. Pero a la par, la inflación se aceleró en los últimos meses.

Así las cosas, los recursos percibidos por impuesto automotor se redujeron 13% (-$888 millones mensuales). La razón según Hacienda fue que “el 91% de los automotores se vieron beneficiados por un tope de incremento, fijado para este año en 152%, con una inflación interanual que en los primeros meses de 2023 estuvo siempre por encima de 260%”.

En cuanto al impuesto inmobiliario, bajó 24% (-$1.082 millones mensuales), “como consecuencia de actualizaciones en los avalúos por debajo de los niveles de inflación observados”.

El respiro, como se dijo, lo dieron las regalías, que crecieron 12% (+$1.377 millones mensuales) por el aumento del dólar oficial.

POCAS ESPERANZAS

Las medidas fiscales que tratan en el Congreso representan “algo de más recaudación para la Provincia, pero es imposible hacer una estimación del aporte porque falta la sanción definitiva y depende del éxito de la moratoria, el blanqueo y del régimen de Bienes Personales”, explicó el diputado radical y exministro de Hacienda Lisandro Nieri.

Las medidas fiscales fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, pero en medio del tratamiento del proyecto en el Senado, es “muy probable” que haya cambios, en especial respecto del régimen de Ganancias. O sea, nada es seguro, porque en ese caso, el proyecto deberá volver a Diputados y se seguirá debatiendo.

“Habrá algo más de recaudación, pero menos de lo que se tenía en los años anteriores, de ninguna manera se recupera eso”, indicó Nieri, aunque aclaró que a la par habrá “una baja en Bienes Personales”.

“La cuenta deja algo más de recursos para la Provincia en Ganancias, pero no se recupera la baja del impuesto del ‘plan platita’. Y habrá una baja sensible de Bienes Personales”, completó el diputado nacional, en un análisis no definitivo, porque está sujeto a lo que surja del debate del Senado nacional.

El impuesto de Bienes Personales es un tributo al patrimonio que, si se aprueba la ley en debate, tendrá una baja gradual y un plan para adelantar el pago de los próximos 5 años a una alícuota especial.

En tanto, el Ministerio de Hacienda ni siquiera quiere ponerse a sacar cuentas de lo que puede ganar con el alivio fiscal en discusión en el Congreso. “Hasta que no se apruebe no lo podemos considerar alivio ¿O acaso ha visto un niño llorando que se calme cuando le dicen ‘ya viene tu mamá'? Eso no pasa, solo se calma cuando ve a la madre”, razonó ante la consulta de Los Andes el ministro Fayad.

EL PJ DICE QUE SE EJECUTA MENOS DE LO RECAUDADO

“Veo que la recaudación ha venido disminuyendo en términos reales, primero que nada por la gran recesión. Me gustaría saber cuánto incidió la reducción de alícuotas, esos números no se pueden ver nunca”, señaló la senadora justicialista Mercedes Derrache respecto del informe del Ministerio de Hacienda.

La senadora provincial del Frente de Todos, Mercedes Derrache. Twitter

Y agregó: “Habría que ver si hubo mejoría en el impuesto automotor, lo cierto es que Ingresos Brutos tiene mayor incidencia, es 58% de recursos provinciales”.

“Los gastos tienen una fuerte reducción justificada ante la incertidumbre. En personal, sólo se ha ejecutado 24% del presupuesto. Ya tenemos mayor recaudación, pero los gastos están intactos respecto del presupuesto. O sea, los recursos están por encima del gasto”, agregó Derrache.

La mirada peronista no es tan crítica de todos modos: “Acompaño tener cuidado en los gastos respecto de lo que se viene. Esta forma de ejecutar ha llevado a los grandes superávits que ha tenido la Provincia en años anteriores. Llegaron a tener más de 180.000 millones de pesos en inversiones financieras”.