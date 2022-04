Si no hay rescate de la Corte local o nacional, Lobos estará en cárcel hasta el 2025

La defensa de Luis Lobos está por utilizar sus dos balas que le quedan para evitar la condena efectiva que transita desde el viernes pasado tanto para el ex concejal a cargo de la intendencia de Guaymallén, como de su ex pareja, Claudia Sgró. Si ninguno de los dos recursos, que se plantearán ante la Corte Local y Nacional hace efecto, el ex concejal a cargo de la intendencia permanecerá en la cárcel de San Felipe hasta el 2025 como mínimo, sin contar la nube negra que se avecina, con dos causas más que deberá enfrentar en el mes de agosto, por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.

La política mendocina sufrió un cimbronazo el viernes pasado, cuando el Tribunal Penal Colegiado II decidió aplicar una condena efectiva para Lobos como también para Sgró. Desde aquel día, el ex dirigente peronista está en la celda 3 del Módulo 6B del complejo de San Felipe; mientras que su ex pareja cumple su condena en el penal Almafuerte II, en Cacheuta.

La noticia se dio luego de que la sala II de la Suprema Corte de Justicia no diera lugar a un recurso extraordinario federal presentado por Fernando Lúquez, el abogado de ambos. Eso devino luego en lo inevitable: la cárcel para los dos.

El presente de Lobos y Sgró no es difuso, pero tampoco tiene una certeza clara respecto a los plazos que les corresponderán a ambos pasar en prisión. Según expresó Lúquez a Los Andes, los 4 años y medio de prisión a los que fue condenado Lobos; y 3 años y 4 meses que le pesan a Sgró, comienzan a contar desde el viernes que llegaron al penal, ya que se trata de una condena con cumplimiento efectivo.

Luis Lobos ex intendente de Guaymallen y su esposa Claudia Sgró durante el juicio. Imagen de Archivo / Los Andes

Lo cierto es que, así como están las cosas y si la defensa de Lobos y Sgró no tienen suerte en sus futuras presentaciones, ambos deberán cumplir como mínimo los dos tercios de la pena en prisión. En el caso de Lobos, serían 3 años, por lo que estaría hasta abril del 2025. En tanto, a Sgró le significarían 2 años y 2 meses, y saldría en junio del 2024.

No obstante, aún restará saber qué pasará a partir del 10 de agosto, fecha en la que se lo enjuiciará a Lobos por otros delitos, que serán por enriquecimiento ilícito, causa en la que arriesga una pena de entre 2 y 6 años de cárcel; y por administración fraudulenta por irregularidades (sobreprecios) en el alquiler de una planta de asfalto y maquinaria de la empresa Wanka SA, con una pena similar a la de enriquecimiento. En tanto, Sgró solamente está imputada en la causa por enriquecimiento.

Desde la querella y representando al municipio de Guaymallén, el abogado Armando Chalabe comentó a Los Andes que a Lobos lo “amenaza una pena en expectativa de 12 años” si es condenado por las dos causas, lo que darían 16 años si se suman los 4 años y medio de prisión por el que ya está condenado; mientras que, en el caso de Sgró, podrían ser 6 años más -además de los 3 años y 4 meses que ya tiene de condena-.

“Vamos a pedir el máximo de condena para los dos porque tienen antecedentes computables”, adelantó el letrado.

Balas de plata

No obstante, desde la defensa de Lobos ya trabajan en las dos últimas herramientas judiciales para tratar de evitar la prisión de ambos. Por un lado, un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por otro lado un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia provincial.

De acuerdo con lo que corresponde a la Corte de la Nación, que preside Horacio Rosatti, Lúquez expresó que tras el rechazo de la Sala II de la Corte al recurso extraordinario federal, activaron este otro mecanismo, que implica ir “directamente” al máximo tribunal nacional.

En tanto, habrá un nuevo intento con la Corte provincial, y con la misma Sala integrada por José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro, que les dio la negativa y que determinó en la cárcel para Lobos y Sgró.

Se espera que la semana que viene ingresen los dos documentos, el recurso de queja se toma en base a las críticas que ha hecho la defensa con todas las sentencias judiciales que se desarrollaron desde el primer fallo condenatorio; y se espera que la visión de la Corte Nacional tenga otra visión al respecto.

En tanto, el recurso de casación tiene argumentos en base a una condena que, según Lúquez, “no está firme”, y que recién lo estaría con un revés de la Corte Suprema de la Nación.

“Si la sentencia no está firme, como nosotros sostenemos, no se dan las condiciones para que Lobos y Sgró estén privados de la libertad. Hasta tanto la Corte Suprema no resuelva el recurso de queja, no corresponde que se declare que la sentencia está firme”, argumentó el letrado.