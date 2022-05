Sergio Massa tomó distancia de la carrera presidencial: “No tengo en la cabeza el 23″

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró este martes que “no” se ve como uno de los “presidenciables” para sumarse a la carrera hacia las elecciones del 2023 y advirtió que, “en lugar de correr alrededor de candidaturas, debiéramos correr alrededor de políticas de Estado”.

Massa se pronunció así al participar en el evento que organizó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

“¿Sos presidenciable en el 2023?”, le preguntaron al ex jefe de Gabinete, quien inmediatamente respondió: “No, no, me pasé 20 años de mi vida mirando para adelante y poniéndome objetivos por delante y, de alguna manera, no me permitía disfrutar lo que hacía, estaba todo el tiempo pensando en el paso que seguía mi carrera política”.

Seguido, agregó que hoy disfruta de lo que hace porque “en el mundo de los algoritmos, de la guerra de los algoritmos y de la polarización, la valentía, el coraje, está en plantear los acuerdos, los consenso y el Congreso es un lugar donde tiene que haber búsqueda de consenso y acuerdos de políticas de Estado”.

“No tengo el 23 en la cabeza porque me parece que este año que no es electoral debiera ser un año en el que toda la dirigencia política, la empresaria y sindical, eligiera al menos 10 temas que tienen que ser políticas de Estado. Y me parece que el acento hay que ponerlo ahí porque sino la Argentina sigue perdiendo tiempo y oportunidades”, agregó.

Al respecto, Massa advirtió que “en lugar de correr alrededor de candidaturas, deberíamos correr alrededor de políticas de Estado, y en lugar de ver quién le grita más fuerte al otro, debiéramos buscar cuáles son los puntos de acuerdo en temas como el desarrollo de la industria hidrocarburífera, como puede ser el desarrollo de la agroindustria, de la biotecnología, de la nanotecnología, porque hablamos de que a la Argentina le faltan dólares”.

Sobre la interna en el Frente de Todos

Massa también se refirió al “debate de ideas” en la coalición oficialista, que instaló una dura interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Al respecto, trató de transmitir “tranquilidad” al señalar que “lo que hay en debate son algunos instrumentos respecto del gobierno pero que nada pone en discusión la coalición de gobierno”.

“Como cualquier coalición, y en las democracias de coaliciones que cada vez las vemos más a lo largo y a lo ancho del planeta porque la política se ha transformado en representación de sectores o nichos, aparecen más los debates”, evaluó.

Además, Massa dijo que el Frente de Todos “no tiene disputa de liderazgo porque está en el gobierno pero tiene disputa de programa y eso hay que vivirlo con naturalidad como se vive en otra partes del mundo”.

“Me parece mucho más importante que logremos los resultados”, remarcó.