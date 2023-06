Sergio Massa en el Congreso del Frente Renovador: “Si se decide que haya PASO, ahí vamos a estar”

El ministro de Economía, Sergio Massa, se sumó este sábado a la contienda dentro del Frente de Todos por la candidatura presidencial al advertir: “Si se decide que haya PASO, anótennos que ahí vamos a estar”.

“Creo que lo mejor para la Argentina y para el Frente de Todos es la unidad, pero si se decide que haya PASO anótennos en las PASO, ahí vamos a estar, anótennos que también vamos a estar”, lanzó al cerrar el congreso de su espacio, el Frente Renovador.

Massa confirmó así que tomará partido en la disputa que extremó la tensión dentro de la coalición de gobierno y que divide a los sectores identificados con el presidente Alberto Fernández, que piden definir la candidatura en primarias, y a aquellos del kirchnerismo y el peronismo que exigen una lista de unidad.

“Y vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros, buscando los mejores acuerdos. No busco trabajo. Hicimos política conmigo en el llano, no necesitamos un cargo para participar, para discutir ideas, para acercar propuestas, porque en definitiva lo hacemos en base a las convicciones. A esta altura, después de haber sido el más joven de la vuelta de la democracia como diputado nacional, como intendente, como jefe de Gabinete, de haber sido tantas veces diputados nacional, no necesito un cargo para hacer política, hago política por lo que creo, por mis sueños, por el país que sueño”, remarcó.

El encuentro del FR -que presidió el vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos, Pablo Mirolo- se realizó a solo cuatro días de la fecha límite para presentar las alianzas y frentes electorales.

En el último encuentro de la mesa de conducción del Frente Renovador, el 19 del pasado mes en San Fernando, Massa formalizó la convocatoria para el congreso e inauguró el concepto de “orden político para tener orden económico”, el eje central del discurso contra las PASO.

Seguí leyendo: