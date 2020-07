Semana de gira: Abed y Vaquié se reunieron con cuatro de los seis intendentes del PJ

Esta semana el vicegobernador Mario Abed y el ministro de Economía Enrique Vaquié, juntaron kilómetros de caminos provinciales. El lunes fueron a San Rafael para reunirse con el intendente Emir Félix, el miércoles visitaron a los jefes comunales de La Paz, Fernando Ubieta, y Santa Rosa, Flor Destéfanis. Hoy fueron al Valle de Uco, estuvieron con el tupungatino Gustavo Soto y el tunuyanino Martín Aveiro.

Soto es el único radical de los intendentes visitados por Abed y Vaquié. El resto todos del Frente de Todos-PJ. Oficialmente, se informó que en todos los encuentros se habló del programa Mendoza Activa, el plan de Rodolfo Suárez para empezar a mover la economía. Sin embargo, a los ojos de los observadores, parece que el oficialismo provincial busca establecer un puente de diálogo con los intendentes, sin pasar por la dirigente que asoma como líder del peronismo mendocino: Anabel Fernández Sagasti.

Desde el Gobierno confirman que la semana que viene habrá cumbre con los intendentes de Lavalle Roberto Righi, y de Maipú Matías Stevanato, los únicos que aún no fueron visitados por Abed y Vaquié.

El lunes el encuentro fue con Emir Félix, quién, junto a su hermano Omar, son señalados como los “dueños del peronismo del sur” y tiene representantes en las dos cámaras de la Legislatura de Mendoza.

El caso de los dos jefes comunales del Este, Ubieta y Destéfanis, son cercanos a Fernández Sagasti. En realidad, los dos son parte del “armado” de Carlos Ciurca, aliado de la senadora nacional camporista. Además, tampoco tienen representación legislativa, por lo que difícilmente haya un intento de ruptura de los, hasta ahora, monolíticos bloques del peronismo, que vienen rechazando casi todas las iniciativas del Ejecutivo.

En el caso de Aveiro, hasta la última interna del PJ jugó en el sector de los intendentes junto a Emir Félix, Roberto Righi (Lavalle) y Jorge Giménez (San Martín) y Alejandro Bermejo (Maipú). Hoy Giménez y Bermejo ya no son intendentes, (Bermejo es diputado nacional) y Félix y Righi no se muestran activos internamente. Félix tal vez se muestra más y se diferencia desde lo sanitario, pero no aparece “haciendo política” explícitamente.

Aveiro ayer se mostró con el Vicegobernador y el ministro de Economía. Y hablaron del plan de reactivación económica que se discute en la Legislatura. y pareció estar satisfecho con el encuentro y el proyecto de ley.