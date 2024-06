Seguridad quiere incorporar técnicos informáticos como policías a la brevedad

A más de un año de su presentación, el proyecto para incentivar el ingreso de personal calificado en informática al Ministerio de Seguridad y Justicia logró avanzar y obtuvo media sanción de Diputados, el pasado miércoles por unanimidad.

Se trata de una iniciativa del Jefe del Interbloque de Cambia Mendoza, Enrique Thomas (Pro), que no forma parte del paquete de 11 leyes que impulsó el Ejecutivo pero tiene el respaldo de la cartera provincial. Propone incentivar a que técnicos informáticos continúen en el sector público, frente a la tentación de saltar al sector privado por mejores salarios. Se los incorpora como policías efectivamente, con el uso optativo de portar armas de fuego o no.

Las diferentes modalidades que adopta el ciberdelito implican un desafío constante para las autoridades provinciales y por eso entienden que es necesario no perderle pisada, tanto a nivel tecnológico como de recurso humano capacitado para afrontarlo. Al inicio de la gestión de la ministra Mercedes Rus se elevó el rango de dirección a Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, con el fin de “tecnificar” a la policía y fortalecerse en ese sentido.

El encargado del área es Leandro Biskupovich, quien espera que la propuesta de Thomas sea aprobada con rapidez por la Legislatura, para ponerla en marcha con los equipos que tiene a cargo. Actualmente son 60 técnicos y podrían sumarse cerca de unos 20 más, según la necesidad que requiera el ministerio y la disposición presupuestaria que haya, le aclaró a Los Andes.

El proyecto busca incorporar el Artículo 48 bis a la Ley Nº 6722, que regula el Régimen de la Policía en Mendoza, estableciendo que “podrán también ingresar en forma directa en los grados intermedios de la escala jerárquica de la Policía de la Provincia de Mendoza hasta oficiales jefes, siempre que se acreditare poseer un relevante nivel de idoneidad para el manejo y gestión eficiente de los recursos tecnológicos, sistemas, bases de datos aplicadas a la seguridad y programas informáticos”.

Agrega además que “en forma previa al ingreso se deberá aprobar un examen de aptitud previsto en el inciso 3 del Artículo 49 de la presente ley”, y que “esta disposición es de carácter excepcional estando sujeta a las necesidades previas establecidas y demostrables del área informática del Ministerio de Seguridad y Justicia, o el organismo que en el futuro lo reemplace”.

De igual forma dispone que “con los requisitos básicos de ingreso cumplidos por resolución ministerial, se podrá disponer exceptuar de forma optativa del uso de arma de fuego”.

En diálogo con este diario, el diputado Thomas explicó que la demora del tratamiento en su proyecto se debió a que “se estaba reorganizando la parte presupuestaria del Ministerio de Seguridad” y afirmó que la idea fue elaborada con los técnicos de la cartera.

El legislador argumentó que desde su trabajo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la presidencia de Mauricio Macri, observó que en el área informática, los ingenieros que participaban en el desarrollo de software de seguridad, muchas veces dejaban sus puestos para irse al sector privado por mejores propuestas salariales.

El diputado Enrique Thomas Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Teníamos problemas porque la demanda de este perfil es tan alta, que se formaban los equipos, empezaban a trabajar en los programas y al tiempo, venían las empresas privadas y se los llevaban. O sea que no alcanzaban a terminar los programas y teníamos que arrancar de nuevo”, contó.

Y dijo que en la provincia de Mendoza, “ha estado pasando más o menos lo mismo” y ante las nuevas modalidades delictivas, que van mutando constantemente con el uso de la tecnología, se requiere fortalecer a los equipos que ya están conformados con “incentivos para que se quieran quedar en la estructura provincial”.

Entonces el proyecto propone un rápido ingreso al ministerio, tras una evaluación de idoneidad en el área y además, se incorporan con una escala intermedia en el escalafón policial. “Lo más importante es que le da estado policial y es un tema que estaba pendiente”, señaló Thomas y dijo que podrán acceder también a “tener un retiro anticipado como tiene cualquier policía con estado policial”.

El legislador confía en que el Senado acompañará ampliamente la norma, ya que en tratamiento de comisiones y en el recinto de Diputados, logró el voto por unanimidad. “Creo haber hecho un aporte valioso a un tema que nos preocupa cada vez más”, se jactó Thomas.

Sin embargo, los bloques mayoritarios de la oposición en la Cámara Alta, no quisieron anticiparse al tratamiento. Desde el PJ y La Unión Mendocina, advirtieron a este medio que aún no hay posiciones tomadas al respecto y que esperarán a sentarse en comisiones para estudiarlo.

El perfil del recurso buscado

Por su parte, el subsecretario Biskupovich catalogó como “fantástica” a la nueva ley porque reconoció que, con la incorporación de tecnología que ha tenido el ministerio, “empieza a notarse que hace falta más recurso humano capacitado”. Y explicó que se busca incorporar a personal con “formación técnica de base”, que pueda especializarse luego en el uso de algún software específico.

“Hoy en día nosotros, hacemos a la inversa; al policía lo capacitamos, o sea que la formación de base de ese recurso humano es una formación de base policial y obviamente lo que hacemos es capacitarlo en el uso de algo específico, pero no tiene una visión técnica general”, aclaró.

Entonces, este cambio buscará fortalecer al staff y “sacarle realmente el jugo” a la tecnología con que se cuenta. Además de que los alcances de la subsecretaría hoy son transversales a las áreas de investigación, inteligencia y la lucha contra el cibercrimen, ya que en todos los sectores se requiere de estos especialistas.

“Articulamos mucho, obviamente el personal de Investigaciones realiza tareas muy específicas y concretas que son de ellos y son privadas. Pero nosotros brindamos la asistencia técnica y colaboramos en la incorporación o en el desarrollo de algún sistema en particular, que después es ejecutado por ellos”, comentó al respecto el funcionario.

Desde el ministerio entienden que el manejo de grandes volúmenes de datos, requieren de un personal calificado que “no se quede simplemente en un sistema que se enseña a usar”, porque eso representa limitaciones. “Me parece que este incentivo va a permitir que armermos equipos con formación técnica de base y que se empiece a especializar en temas policiales. Al revés de cómo se venía haciendo”, confió Biskupovich.

Leandro Biskupovich en las oficinas del CEO 911. Foto: Prensa Gobierno

Actualmente el personal a cargo, ronda en unos 60 técnicos, desde aquellos dedicados al arreglo de computadoras hasta el desarrollo de programación y el manejo del sistema Tetra. Admiten que existe una “falta” de personal porque, en el ministerio de Seguridad como en el resto del Estado provincial, el recurso humano especializado en tecnologías es fluctuante porque tiende a migrar al sector privado.

Por eso, Biskupovich admite que los equipos “han quedado un poco desarmados y hace falta volver a armarlos con recurso humano de calidad”.

“Nuestra idea es, si la ley tiene sanción rápida y la partida presupuestaria está disponible, empezar a incorporar algunos pocos perfiles para ir cubriendo áreas más sensibles, como son las de desarrollo y las áreas técnicas de apoyo a tareas investigativas para esclarecer casos”, detalló.

Al ser consultado, si serían entre 20 o 30 técnicos los apuntados, como se preveía el año pasado, dijo que “va a estar alrededor de ese número”, pero estará sujeto a la necesidad y el presupuesto que haya para Seguridad. “Podemos plantear una necesidad, pero si no hay presupuesto esto no va a pasar. Y si hay presupuesto pero no existe la necesidad tampoco se va a incorporar, es clave esa conjunción”, aclaró.

Por otra parte, Biskupovich manifestó que el personal técnico que se incorpore con estado policial rendirá un examen habilitante, que no demandará exclusivamente un título de programador, por ejemplo.

“Hay muy buenos programadores que no tienen título, sino que son autodidactas, pero llevan diez años programando y la verdad que son senior o expertos en lo que hacen. Entonces se les va a tomar un examen porque justamente no tienen un título habilitante”, sostuvo.

Es decir, la incorporación no demandará un curso de capacitación en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), salvo para aquellos que quieran portar un arma de fuego. En ese caso deberán realizar la instrucción policial como corresponde, aseguró el funcionario.