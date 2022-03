Seguridad: la visita de Levrino a Legislatura sigue postergándose y podría ir en mayo

El tema de seguridad está candente. El Frente de Todos-PJ pide por las explicaciones de Raúl Levrino en la Legislatura, sobre todo luego de que él se comprometiera a asistir. El hombre invitado es el Jefe de la Policía, Marcelo Calipo, pero la fecha de la cita lleva dos meses esperando.

Una de las posibilidades que se baraja, es que asista luego de la renovación de legisladores, que se concreta el 1 de mayo, y en ese momento la comisión Bicameral de Seguridad tendrá nueva composición. Aunque el oficialismo seguirá teniendo mayoría y la presidencia continuará en una figura peronista como la de Néstor Márquez. Lo cierto que no se definirá, al menos en el corto plazo.

El ministro de Seguridad, Raúl Levrino se ha convertido en el hombre del Gobierno al que la oposición quiere tener frente a frente en la Legislatura. A raíz de diversos casos de inseguridad como el asesinato de Emiliano Fernández y el último operativo en Godoy Cruz que terminó con varios agentes investigados por el procedimiento, su nombre se repite por las redes sociales y declaraciones.

Hay que decir que el funcionario provincial viene brindando declaraciones en diferentes operativos, pero la oposición quiere preguntar y que de explicaciones.

La comisión Bicameral de Seguridad, que se ha reunido sólo dos veces en lo que va del año (cada 15 días debería) intentó contar con su presencia, pero se solapó con la misma intención para Marcelo Calipo, el Jefe de la Policía de Mendoza. La mayoría oficialista aprobó que se invite al funcionario policial el martes 1 de febrero.

Dos días después, se mocionó para incluir a Levrino en la visita, pero no pasó el filtro de Cambia Mendoza. Sin embargo, horas después de este episodio, el propio funcionario le confirmaba a Los Andes que acompañaría a Marcelo Calipo.

A casi dos meses de ese acto, no hay novedades y no las habrá en estos días. El peronismo no hizo mención al tema en la sesión de hoy y sobre quién debe poner la fecha hay opiniones diversas, por lo que no hay un blanco claro a quién apuntarle. El Senado, Labor Parlamentaria y la Bicameral de Seguridad son las tres respuestas que se dan cuando Los Andes ha consultado.

La Cámara de Diputados sesiona mañana y habrá que ver si el peronismo se expresa. Pero ya tiene adentro del bloque oficialista un pedido de explicaciones a Levrino sobre el polémico accionar policial. La radical Paula Zelaya, acompañada por otra correligionaria como Daniela García piden un informe al titular de la cartera de seguridad, sobre el operativo que despertó polémica. Hay que decir que la propuesta sorprendió, y también que no habría caído del todo bien en el oficialismo.

El 1° de mayo, la bisagra

Políticamente, para algunos la visita de Levrino antes de la Asamblea Legislativa descomprime (independientemente de cómo se comporte la oposición). Mientras que si hace lo contrario, podría ser el 1° de mayo y la Legislatura, un caldo de cultivo para que el peronismo cargue duro contra Suárez y su gestión con un fuerte impacto mediático.

En el Ministerio de Seguridad ven con buenos ojos esta segunda alternativa, aunque la decisión final se toma en la Casa de Gobierno. La agenda legislativa con el proyecto para ampliar los juicios por jurados y la iniciativa que crea la Oficina de Conciliación está muy ajustada de cara al 1° de mayo. Por lo tanto habrá que ver cómo transcurren estos días y si se decide, al menos, si es en las próximas semanas, o luego de la apertura de sesiones ordinarias.

El último antecedente

La Bicameral de Seguridad que espera por Levrino, lo recibió en setiembre del año pasado acompañado por Munives quien estaba al frente de la Policía de Mendoza y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul.

La visita de los funcionarios se produjo luego de las elecciones PASO. Desde finales del 2020, los legisladores opositores habían exigido en 8 oportunidades la comparecencia de la cúpula provincial de seguridad, a raíz de distintos crímenes y hechos delictivos producidos en Mendoza.

La jornada tuvo duros cruces, acusaciones y la recordada discriminación que denunció Majul porque uno de los legisladores le gritó “callate, gordito” y “bidón de plástico”. El apuntado fue el senador Marcelo Romano, del Partido Verde.