Seguridad: duras críticas de la oposición por la modificación a una ley que no avanzó

La Legislatura provincial es escenario de la constante insistencia por parte de la oposición, principalmente del Frente de Todos-Partido Justicialista para que el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, se presente a responder consultas.

Había pasado ayer en la sesión del Senado con una invitación por parte de Lucas Ilardo, que no avanzó porque la mayoría oficialista lo impidió. Hoy fue el turno de la Cámara de Diputados, en donde no siguió adelante la modificación a la Ley N° 6.721, agregando un artículo al Capítulo IX: “Comisión Bicameral de Seguridad”.

En la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales se debatió el tema. El peronismo proponía cambios en el artículo 34: “el Ministro de Justicia y Seguridad, El Director Presidente de la Inspección General de Seguridad y Jefe de la Policía de Mendoza, deberán concurrir a la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura Provincial tres (3) veces en el año, cada cuatro (4) meses, a los efectos de informar el accionar, ejecución y control de las políticas de seguridad llevadas a cabo en la Provincia de Mendoza en cada periodo”.

Sin embargo, se redactaron dos despachos: uno firmado por la minoría que acompañaba la inicativa del PJ y otro, avalado por la mayoría que pedía enviarlo al archivo. Finalmente se impuso el peso de votos de Cambia Mendoza y el proyecto quedó sin posibilidad de avanzar. Nadie de Cambia Mendoza se pronunció al respecto durante la sesión.

Las críticas se hicieron oír, en donde el jefe del bloque de Diputados, Germán Gómez (FdT-PJ) quien consideró necesaria la reforma porque “estaríamos generando un beneficio institucional, que reclama sobre todo el oficialismo, que ha avanzado con leyes importantes como la de Ficha Limpia”.

“Me llama la atención que en una ley de estas características, no tengamos la unanimidad de los votos. Lamentablemente no es así y eso es doloroso porque no entiendo en las contradicciones en las que caen no sólo el oficialismo sino también el Gobernador. Impulsa la Reforma de la Constitución, que Mendoza tiene que dar un salto en lo institucional y un cambio en un artículo genera un escándalo”, dijo haciendo uno de la palabra.

Consideró también que “el Gobernador no ayuda en nada al crecimiento ni a mejorar las instituciones”.

Otro opositor que criticó la postura de Cambia Mendoza fue Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza). “Queremos que venga porque nos tiene que explicar por qué no hace prevención, no queremos que nos explique los problemas, todo pasa y es culpa del Poder Judicial. Que venga y que dé la cara, que no lo escondan más. Nadie quiere la cabeza del Ministro, basta con eso”, aseveró.

Mercedes Llano (PD), ahora ex aliada del oficialismo, tampoco escatimó en dardos porque “No se entiende realmente cuál es el problema de asistir al Poder Legislativo cuando se sostiene que Mendoza es una de las gestiones mas transparentes de todo el país”.

“Entiendo que no debiera existir una ley para que venga un Ministro, pero adhiero al espíritu que es el de cumplir con un sus obligaciones. Es una obligación ética”, resaltó.

La explicación oficialista

José Orts, diputado radica y vicepresidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, indicó a Los Andes que “la modificación que quieren hacer expresa lo mismo que el reglamento que ya existe. Le vemos poco sentido de que ese proyecto venga a mejorar la calidad de vida a mendocinos y mendocinas”.

“Se hace la invitación y deberán ser rubricados por no menos de 3 miembros y se pone a votación. Hay que respetar las mayorías y minorías del sistema legislativo. Mañana vamos a seguir trabajando en la comisión”, agregó.

Con respecto a los pedidos de informe, el diputado aseguró que “se están realizando y que están tomando estado parlamentario, en el 95% se responden”. Destacó también que “el quórum en la Bicameral lo estamos dando nosotros, tengo buen diálogo con el presidente (Rafael Moyano) y trabajamos en conjunto para las propuestas que vamos llevando al debate”.

“El oficialismo da el quórum que no pasaba antes, estamos interesados en el debate. Del 2008 y hasta el 2015 no teníamos estadísticas, se tuvo que reestructurar todo para tener datos. El BID, en el 2017 y 2018 nos dio al Ministerio de Seguridad la categoría máxima por los datos que aporto de estadísticas delictuales”, comentó.