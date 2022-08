Segmentación de tarifas: Ramón salió a criticar al Gobierno nacional por la “falta de información”

El diputado provincial del Frente de Todos, José Luis Ramón, se mostró crítico con el gobierno nacional por falta de información “adecuada, veraz y precisa” sobre el proceso de segmentación de tarifas de electricidad y gas que se lleva adelante.

El legislador de Protectora, aliado al peronismo, sostuvo en diálogo con diario Los Andes que desde su fuerza ven que “la instrumentación necesita de más información que se les entregue a los usuarios de gas y electricidad. Es lo que venimos planteando hace mucho tiempo a cada uno de los entes reguladores cuando llama a audiencia pública”.

En ese sentido, sostuvo que “van a tener que afilar bien” porque hasta ahora “no hay manera de poder tener una información clara y precisa para poder comprender el cuadro tarifario y saber específicamente cual es el tope, porque son distintos”.

“En el gas hay ocho cuadros tarifarios, por ejemplo. Es muy complejo y eso requiere de la entrega clara, precisa y adecuada de información, que se hace a través de un proceso de audiencia pública”, explicó Ramón.

Y aclaró que su postura no implica que esté en contra de la segmentación de tarifas, “donde el que más tiene, debe pagar la tarifa plena y los más vulnerables tienen que tener la asistencia total del Estado”. Su reclamo pasa por los que forman parte de la clase media que necesitan acceder a una información clara “porque justamente tener el beneficio o perderlo va a depender de la cantidad de consumo que tenga en sus hogares y como va a adecuarlo a la capacidad de pago que tiene”.

“Nuestra posición es que tiene que haber audiencia pública para que el usuario conozca con precisión, claridad y veracidad la información de qué se trata, al momento de cambiar un cuadro tarifario que posiblemente pueda perjudicar al segmentado N° 3, que es la clase media”, agregó el legislador.

TARIFA DIFERENCIAL

El diputado también despejó dudas sobre la tarifa de gas diferencial que tienen los mendocinos, desde que se sancionó la Ley de Zonas Frías, impulsada por él en el Congreso.

“Mendoza logró que tengamos una tarifa con la Ley de Zona Fría. Esta ley le reconoce a todos los mendocinos un 30% y a aquellos que tienen una vulnerabilidad o viven en los departamentos de Luján, Valle de Uco o el Sur un reconocimiento del 50% del valor de la tarifa”, detalló Ramón.

Y aclaró que una vez que se haga el ajuste posterior al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) “ahí se aplica el 30% o el 50%”.

En ese sentido dijo que en Mendoza habrá otra contemplación, comparada a Buenos Aires. “En el caso del gas el promedio de consumo allí es de 97 metros cúbicos. En nuestra provincia, un usuario residencial 2 o 3, consume 315 metros cúbicos. Es decir que el umbral de consumo en nuestra provincia por ser un lugar que hace frío, el valor del subsidio va a ser mayor que en Buenos Aires, que tendrá menos umbral”.

“Mí consejo es que se inscriban en el RASE todos, aunque crean que no están comprendidos. El proceso inflacionario en nuestro país es tan rápido que no está bueno, no inscribirse. Quien no lo haga tendrá un aumento que lo llevará al 100%”, pidió el legislador.

LA SEGMENTACIÓN

La política de segmentación tarifaria se enmarca en el uso eficiente del recurso por parte de los usuarios de energía eléctrica y gas natural. Se apunta a que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan.

El RASE permitió identificar a los usuarios que han solicitado mantener subsidios de acuerdo con su ingreso familiar y situaciones particulares:

Nivel 1: mayores ingresos y gente que no solicitó su registración

Nivel 2: menores ingresos registrados. Provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social.

Nivel 3: ingresos medios