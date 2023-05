Se vive la Fiesta de la Ganadería: la arena política a pleno, 60 costillares a la llama y la fallida paella radical

Una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería se vive en el departamento de General Alvear. Si bien todos los años la comuna sureña se transforma en la arena política a comienzos de mayo, este será especial, porque la provincia está subsumida en un contexto electoral, a poco más de un mes de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el 11 de junio.

El evento cuenta con la participación de la gran mayoría de los precandidatos sureños de General Alvear, Malargüe y San Rafael; como así también de los que aspiran a suceder al cargo de gobernador que hoy ostenta Rodolfo Suárez, quien también estará participando del tradicional almuerzo en las instalaciones de la ruta 188 y calle 7, en las cercanías de la ciudad cabecera.

Precandidatos como Hebe Casado, compañera de fórmula de Alfredo Cornejo; Guillermo Carmona, precandidato a la gobernación por una de las internas del peronismo; Mario Vadillo, precandidato por el partido Verde; Omar De Marchi, precandidato por La Unión Mendocina; Omar Parisi y Lucas Ilardo, representando al Frente Elegí, también están presentes. Además, se encuentra Luis Petri, precandidato a gobernador y ex diputado nacional; más intendentes, funcionarios y legisladores del gobierno, están presente en el evento.

Costillares a full

Según Ramón Carabajal, jefe de asadores del evento, se prepararon 60 costillares, 60 vacíos y 60 matambres para el tradicional almuerzo. Además, se utilizaron 4.500 kilos de leña de algarrobo más el toque especial de la jarilla.

“Arrancamos a las 9.30 y esperamos servir la comida tipo 15. Se hace despacio para que quede de la mejor manera”, mencionó Carabajal a Los Andes.

Fiesta de la Ganadería en General Alvear. Prensa Cámara de Comercio de General Alvear

La fallida paella radical

Un dato importante y que no pasa desapercibido dentro del radicalismo es la paella radical, que este año fue suspendida. En el radicalismo alvearense hay dos versiones. Por un lado, que se decidió no realizarse por la crítica situación económica que se vive en el país, y que es un gesto de respeto no desembolsar grandes sumas de dinero para la compra de mariscos (dicen que se debían gastar por lo menos $2 millones sólo en este alimento); mientras que la otra, es la fuerte interna que se vive en el radicalismo de la comuna.

Recordemos que el intendente Walther Marcolini propone a Jorge Pérez, secretario de Obras y Servicios Públicos, para la intendencia. Sin embargo, y ante la postura del jefe comunal que no haya internas y que se “respete” su gestión de 8 años; se sumó -pese a su voluntad- a la contienda interna Alejandro Molero, titular del Iscamen y cercano a Alfredo Cornejo (anteriormente rival de Marcolini en los comicios); más el hoy exsecretario de Desarrollo Económico de la comuna, Carlos Ponce, pero que milita con Luis Petri.

No obstante, hay quienes también creen que estas dos versiones confluyen, por lo que marcaron que sería “en vano” realizar la paella con tanta interna dando vueltas. “Para qué íbamos a juntarnos, si seguro se iban a ver repartidos los grupitos de radicales que hoy no pueden verse”, esgrimió una fuente radical en un café tradicional del centro alvearense este viernes por la noche.

Además, se suma que no se contaría con la presencia de la figura máxima radical en Mendoza, como es el propio Cornejo, quien se encuentra en Estados Unidos.

El precandidato a gobernador tampoco estuvo el año pasado en la Fiesta, ya que participó de un almuerzo con Mauricio Macri en la quinta familiar Los Abrojos. También estuvo en aquel encuentro del 2022 el escritor ganador del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; y otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

“Una interna competitiva nos potencia”

El precandidato a Gobernador, Guillermo Carmona, señaló a Los Andes: “Hemos aprovechado esta mañana para reunirnos con los integrantes de nuestra lista y hemos visto que en General Alvear hay una fuerte movilización política en función de la la propuesta que hemos hecho desde nuestra nuestra lista Avanza Mendoza”.

Además, señaló: “Hemos aprovechando también para conversar con los productores. Fundamentalmente hoy como día en que se celebra esta fiesta de la ganadería de zonas áridas, consideramos fundamental abordar los temas de la ganadería y también surgen los temas de la agricultura”.

Este medio le consultó cómo ve el transcurrir de la campaña y la interna dentro del peronismo. “En primer lugar creo que estamos logrando el primer objetivo nos hemos planteado, que es que el peronismo esté movilizado nuevamente. Nuestra propuesta ha generado gran interés e inquietud de la militancia del justicialismo en sus distintas versiones. Creo que una interna competitiva nos potencia de cara a la elección general”.

Por último, cruzó al oficialismo provincial: “Por otro lado, se ve de manera muy clara la situación de deterioro de lo que era la coalición Cambia Mendoza y que hoy ha quedado partida en estas dos expresiones: Cambia Mendoza por un lado, Unión Mendocina por otro. Es muy evidente el fracaso de esta coalición, lo cual marca también el fracaso de los objetivos de gobierno que se habían puesto. De Marchi se abrió de Cambia Mendoza porque está en crisis”.