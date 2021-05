Se firmó el contrato de obra de la postergada doble vía Mendoza-San Juan

Tras varios años de demora, finalmente se firmó el contrato para iniciar la obra de la doble vía en la Ruta 40 entre Mendoza y San Juan. El proyecto había sido anunciado al comienzo de la gestión de Mauricio Macri pero sufrió una serie de dilaciones, hasta que este este lunes, desde Vialidad Nacional confirmaron que avanzarán con la construcción.

A través de su cuenta de Twitter, el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, indicó que “concretamos importantes avances para Mendoza” y detalló que “firmamos los contratos de obra para duplicación de Calzada de la RN40 y Circuito Cristo Redendor”.

En la misma línea, la senadora nacional mendocina por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, publicó que “hoy se firmó el contrato para el inicio del primer tramo para la doble vía de la RN 40. Una obra fundamental para la seguridad vial y la movilidad en nuestra provincia”.

Durante su visita a Mendoza en febrero, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, había anticipado la firma del contrato: “La provincia cumplió y liberó la traza. Esta obra tuvo diferentes cuestiones que demoraron su inicio. Podemos decir con el gobernador Suarez, que la ruta va a estar iniciándose en los próximos días. En 60 días vamos a estar firmando el contrato”.

La reciente confirmación es una importante noticia para Mendoza, ya que es un proyecto postergadísimo. Fue la primera obra que el ex presidente Mauricio Macri anunció para Mendoza, en enero de 2016, en un acto que compartió con el ex gobernador Alfredo Cornejo. Llegó a adjudicarse en mayo de 2018, pero después, tras el escándalo judicial de los Cuadernos de las Coimas, no hubo avances.

Vale resaltar que el primer tramo de la doble vía contempla 17 kilómetros que van desde el Aeropuerto Francisco Gabrielli hasta el ingreso a Lavalle y las empresas adjudicatarias son Ceosa y Chediack.