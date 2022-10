Se dilata la discusión por el Presupuesto en Mendoza por pedido del PJ

El Frente de Todos solicitó postergar el tratamiento del proyecto del Presupuesto 2023 en la provincia, para seguir analizando algunos artículos, pero sobre todo para llegar a una postura unificada en torno al endeudamiento que solicitó la gestión de Rodolfo Suárez para el año que viene, que será de U$S 282 millones. Desde el radicalismo aceptaron el pedido, y esperan en que la semana que viene ya pueda obtener media sanción tanto la ley del Presupuesto como así también Avalúo e Impositiva.

Según confirmaron desde el bloque del espacio opositor, el pedido fue enviado al oficialismo, y será formalizado en la comisión de Hacienda y Presupuesto este martes al mediodía. No obstante, desde la Cámara de Diputados confirmaron a este medio que no pondrán objeciones. “Le vamos a dar una semana más”, aseguró Andrés Lombardi, presidente de la Cámara Baja y uno de los principales negociadores junto a Jorge López, presidente de la Comisión.

Desde Hacienda y Presupuesto, el radical López marcó que “nunca ha habido problema de estirar los plazos si hay posibilidades de acuerdo”. “No hemos negado el diálogo, pero nuestra posición es que no se dilate mucho más el tema”, marcó, sobre las posibilidades que la semana que viene, incluso se pueda volver a pedir una prórroga de la negociación.

Por el lado del Frente de Todos, Germán Gómez, jefe de bloque de la Cámara Baja, indicó que aún resta un análisis pormenorizado del articulado de la pauta de gastos, y que eso motivó a que no se vote el despacho oficialista del Presupuesto. No obstante, ayer hubo reuniones importantes partidarias en San Rafael, que fue sede del almuerzo de las Fuerzas Vivas, y allí se resolvió pedir más tiempo para llegar a consensos internos, para luego negociar con el oficialismo.

El eje de la discusión está en otorgar o no los U$S 282 millones que pidió de autorización el Poder Ejecutivo para el paquete de cuatro grandes obras públicas: U$S 130 millones para un paquete de trabajos en el Gran Mendoza para eficientizar el uso del agua; U$S 22 millones para la segunda etapa de la doble vía del Este (Rivadavia - Junín - San Martín); U$S 15 millones para el acueducto ganadero Monte Comán - La Horqueta; y U$S 115 millones para la ampliación de la traza del Metrotranvía hacia el sur (Luján) y el norte (Las Heras).

En el peronismo, incluso sostienen que a algunas se les podría decir que sí, mientras que ponen dudas en otras. Una de las que ha cosechado más cuestionamiento es precisamente la ampliación de la traza del Metrotranía.

Uno de ellos fue Emir Félix, intendente de San Rafael: “Entiendo que los problemas y necesidades son mas graves: en el interior de Mendoza falta agua potable, infraestructura de cloacas, tenemos que hablar de rentabilidad social”, consideró a Sitio Andino. En tanto, también recibió críticas por parte del asesor económico del PJ, Nicolás Aroma, que proviene del sector de los hermanos Bermejo, quien señaló que esa obra “ya estaba presupuestada en el Presupuesto 2022″, por lo que señaló que el Gobierno podría llevarla adelante, si así quisiera, con recursos propios.