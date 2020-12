Se desplomó 30% la recaudación por regalías petroleras de Mendoza

La pandemia y la crisis mundial que trajo consigo la cuarentena, no ha dado más que números negativos en lo relativo a la economía para Mendoza. En este caso, las regalías petrolíferas siguen en baja en términos reales y las previsiones no son las mejores para los próximos meses a nivel internacional. Para paliar la situación, el gobierno de Rodolfo Suárez apuesta al programa Mendoza Hidrocarburos, con el objetivo de mejorar las inversiones en los pozos petroleros.

Según un informe de la consultora Aerarium, Mendoza ha tenido una caída acumulada de un 30,3% a octubre en lo que respecta a regalías. El dato es preocupante, teniendo en cuenta que la situación de la provincia respecto al resto de las jurisdicciones de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) es similar, más allá que otras tengan porcentajes peores. Pero todas tienen números en rojo.

La Secretaría de Energía de la Nación informó que Mendoza tuvo una liquidación de regalías de $6.781 millones a octubre del 2019; mientras que el acumulado a 2020 es de $6.783 millones. Si bien no hay prácticamente diferencias, lo que desplomó el índice fue la inflación, por lo que, en términos reales, la baja llegó al 30,3%.

La única provincia que tiene un número levemente mejor al de Mendoza es Neuquén, con un rojo del 23,6% en regalías. El resto está detrás de Mendoza, como por ejemplo Chubut, Santa Cruz, Salta, Río Negro, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego, con porcentajes que varían entre el 31% y el 39,3% de caída.

En este contexto, a nivel nacional se pudo notar un aumento de las regalías mes a mes, si se compara octubre con septiembre, aunque reflejan una caída interanual del 27%.

Alejandro Bianchi, economista e investigador de Fundación Ideal, sostuvo que en octubre se pudo ver un leve repunte respecto a los meses anteriores, pero que de igual manera, Mendoza sigue cayendo en términos reales en lo que respecta al cobro de regalías.

“En octubre hubo un crecimiento del 23% interanual, pero si ponemos los números de la inflación, la baja es de al menos unos 14 puntos de variación real”, marcó Bianchi, quien aclaró que estos meses de pandemia han sido “durísimos” para Mendoza y el país en el sector, teniendo en cuenta que en el comienzo de la cuarentena hubo un desplome de las regalías que fueron superiores al 50%, como mayo y junio, y que, si bien hubo mejorías, no alcanzan a superar los porcentajes de inflación interanual.

El investigador puntualizó algunas causas. Por un lado, la demanda mundial de combustible, que se desplomó durante varios meses y llegó a caer un 20% en abril. Lo mismo con la producción a nivel mundial, y del cual no es ajena Mendoza, al notar que la misma alcanzó los 2.849 miles de metros cúbicos entre enero y octubre de 2020, lo que representó una caída del 15% con respecto al mismo período del 2019.

También influyeron los precios internacionales al “cóctel explosivo”. La guerra de precios entre Arabia Saudita con Rusia, deprimió el valor del barril a los U$S 15 dólares. Sin embargo, y si bien hoy está en el orden de los U$S 40 dólares el barril, no hay tan buenas expectativas respecto a la recuperación de su valor anterior.

“Actualmente tenemos un retraso, que es del orden del 30% en el precio del barri. Se prevé que suba un poquito, podrían ser unos U$S 45 dólares, pero no será una gran recuperación de los precios”, manifestó Bianchi.

En base a este panorama, el gobierno de Rodolfo Suárez puso en marcha el programa Mendoza Activa Hidrocarburos, con el que busca reactivar las inversiones en los pozos petroleros de la provincia. El programa que comanda el ministerio de Economía, cede ingresos futuros por regalías e Ingresos Brutos, a cambio de inversiones, y se reintegra a los empresarios el 40% de lo invertido.

“Normalmente Mendoza tiene cerca de 3.500 pozos permanentes en producción. Con la crisis del petróleo y la pandemia, se pararon 200 pozos y no volvieron a ponerse en marcha”, explicó este domingo a Los Andes Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de la Provincia.

El funcionario destacó que si bien no se trata de pozos extremadamente productivos, con un poco de trabajo se reactivarán, y eso contribuirá a “poner en marcha el ecosistema pyme petrolero que trabaja en mantenimiento y recuperar tres puntos la producción”, comentó.

Esta ley –aprobada en la Legislatura- fue promulgada el lunes y ya están interesadas compañías que operan en Mendoza como YPF, Aconcagua Energía, Hattrick Energy, Pluspetrol, Petroquímica Comodoro Rivadavia y El Trébol.

Según Ideal, YPF produjo el 67% del total de petróleo en los primeros 10 meses de 2020, seguida de Pluspetrol con el 23% y El Trebol con el 3%. Mientras que YPF y Pluspetrol vieron caer su producción un 11% en lo que va del año, las más pequeñas muestran, en general, contracciones aún mayores (El Trebol -48%, Com. Rivadavia -42%, Sinopec -39%, Chañares -40%).

“Hoy estamos en el peor de los casos. Los pozos no funcionan, la gente no trabaja, las empresas pyme de Mendoza no trabajan y el Gobierno no cobra ni Ingresos Brutos ni Regalías. Por eso es fundamental ponerlos en marcha: La gente trabaja, las pymes mendocinas trabajan y el sistema funciona” señaló el ministro de Economía, Enrique Vaquié, en el momento en el que presentó el proyecto ante la Legislatura.