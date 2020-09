Se demora el acuerdo y el Banco Nación ya le retuvo más de $2.000 millones a Mendoza

En épocas de crisis económica, cualquier ahorro puede significar un alivio para ganar tiempo y buscar recuperarse. Mendoza, al igual que varias provincias, está con problemas de caja e intenta restructurar varias de sus deudas. Una de ellas es con el Banco Nación, pero en lo que va del 2020 ya ha tenido que desembolsar $2.460 millones según Ministerio de Hacienda, y en 10 días se le descontarán otros $330 millones más si no se culmina el trámite, que ya está aprobado, pero falta el visto bueno de la Nación.

El derrotero de la renegociación lleva ya 9 meses, y si bien ya está “cerrada” la renegociación desde mayo (y salió reglamentada en el Boletín Oficial el 20 de julio), el expediente cayó al infierno de la burocracia estatal hace más de un mes y hay posibilidades de que el próximo 14 de septiembre (la fecha de cobro es el 12 pero cae sábado) se le descuente a Mendoza por la coparticipación $285 millones en concepto de capital, y otros $45 millones de intereses.

Actualmente el expediente de la renegociación ya tiene el visto bueno del Ministerio del Interior, y ahora está en las oficinas de la cartera de Economía, liderada por Martín Guzmán. Una vez que se apruebe allí, el camino seguirá por el Banco Central; y allí sí se podrá firmar finalmente la reestructuración de los $11.000 millones que se le debe al Nación.

Las posiciones sobre qué ha pasado con el expediente y por qué está “estancado”, son dos: desde el Banco Nación aseguran que el Ministerio de Hacienda de nuestra provincia no hace las gestiones para mover el expediente. Es decir, el lobby necesario para que se priorice el tema.

“Son trámites de la Provincia, que es la que tiene que hacer el seguimiento. Hasta que no vuelva al Nación y se firme, más el contrato de cesión de garantía, no está convalidada la reestructuración y se siguen descontando las cuotas”, destacó a Los Andes, Marcelo Costa, síndico del Banco Nación y ex funcionario de la gestión de Francisco Pérez.

En tanto, la otra posición es la del Ministerio de Hacienda provincial, que marca que el gobierno Nacional lo tiene en sus manos y ya no hay nada más que hacer que esperar las aprobaciones de los ministerios.

El titular de Hacienda, Lisandro Nieri, sostuvo a Los Andes que el trámite “está trabado por la burocracia” y agregó que “es muy complejo en este contexto de país que estamos enfrentando con la pandemia”.

Si bien es optimista con que el expediente pueda destrabarse en los próximos días, el funcionario lamentó no el pago del interés, que eso “se debe seguir abonándose para no aumentar la deuda”, sino los desembolsos de capital, que hasta ahora ya suman $2.079 millones en lo que va del año “que se podrían utilizar para cuestiones urgentes, como la salud”.

Lo cierto es que, por uno u otro motivo, la negociación que comenzó en el arranque de la gestión Suárez, todavía no se cierra y en menos de dos semanas Mendoza podría sumar la novena cuota de pago mientras se ha estado en proceso de reperfilamiento de las deudas.

De hecho, para graficar la cantidad de dinero, se puede decir que lo que se ha pagado ya en lo que va del año es un monto mayor a los $1.900 millones que recibió Mendoza de préstamo por parte del Ministerio de Economía nacional, en el programa del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP); o también un monto ligeramente menor a los $3.500 millones necesarios para abonar en tiempo y forma el aguinaldo de los estatales provinciales.

Lo curioso, en términos negativos, es que el Banco Nación y la provincia acordaron en su momento un período de gracia (sin pagar) de 6 meses, desde julio hasta diciembre. Pero ya se han cobrado 2 cuotas, y en pocos días más podría llegar la tercera. No obstante, Nieri agregó que los 6 meses de gracia “seguramente correrán desde la firma del convenio de reestructuración”.

Cómo es la reestructuración

El acuerdo con el Banco Nación se dio con un plazo de 60 meses, desde su contabilización, incluidos 6 meses de gracia en el plazo total.

En relación con la amortización de capital quedan acordadas cuotas mensuales y consecutivas por sistema de amortización “Alemán”, con vencimiento la primera de ellas al séptimo mes de la fecha de contabilización. Es así que el importe de capital a reembolsar en cada cuota será el equivalente en pesos a la cantidad de “UVA” adeudada al momento de cada uno de los vencimientos, calculado al valor de “UVA” de la fecha en la que se haga efectivo el pago.

Por último, respecto a los intereses serán de una tasa del 5%. Los intereses se calcularán sobre el monto de capital pendiente de pago, calculado al valor UVA de la fecha en la que se haga efectivo pago. Los mismos, serán pagaderos mensualmente, venciendo el primer servicio a los 30 días de contabilizada la operación.