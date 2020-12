Se agravó el estado de salud de Carlos Menem

El cuadro de salud del expresidente Carlos Saúl Menem sufrió complicaciones en la tarde de este viernes y el estado del ex mandatario era delicado, tras cuatro días de internación en una clínica porteña por una infección urinaria.

Menem, de 90 años, continuaba internado en una sala de terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, donde es sometido a un tratamiento con antibióticos, precisaron las fuentes consultadas.

“Papa está luchándola, estamos acompañándolo. Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso”, escribió en su cuenta de Twiter la hija del dos veces presidente de la Argentina, Zulemita Menem.

Un amigo personal del ex presidente consultado por este medio dijo que el senador se encontraba “muy mal”, dado que “se complicó” la infección urinaria que padecía, avanzando el cuadro sobre los riñones.

Menem fue internado el martes 15 de diciembre en la clínica del barrio porteño de Palermo por una infección urinaria, luego de que sintiera dolores y que aumentara su frecuencia cardíaca.

El ex presidente estaba siendo acompañado por su hija y por su ex esposa, Zulema Yoma. Otros familiares y amigos seguían la evolución de la salud del ex presidente de cerca pero en forma telefónica debido a las restricciones sanitarias que impone la clínica por la pandemia.

Durante este año, Menem había tenido otras internaciones: en una ocasión, estuvo ingresado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, tras lo cual fue hospitalizado por un cuadro de baja saturación en sangre.

Menem, expresidente de la Nación en el período 1989-1999, tiene mandato como senador por la provincia de La Rioja hasta 2023.