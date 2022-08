Se abre la licitación para la realización de la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín

Se abrió la licitación de la primera etapa de la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín. La obra consta de 4 kilómetros que unirán, en la comuna de Rivadavia, desde la rotonda de calle Falucho hasta la intersección con la ruta nacional 7. Las empresas interesadas en participar de la compulsa tienen hasta el 29 de setiembre para presentar las ofertas de la obra.

La licitación fue anunciada por el gobernador Rodolfo Suárez en un acto realizado en Rivadavia. Recordó que los trabajos serán cubiertos con fondos propios, para luego quejarse amargamente por la reiterada negativa del Frente de Todos-PJ a autorizar el endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Esta obra tenía financiamiento del BID. No nos olvidemos de esto: esta obra, el sistema de recolección de residuos de todo el Gran Mendoza y el acueducto ganadero de La Paz, tenían autorizado el financiamiento del BID. Para tomar esta plata necesitábamos los dos tercios de los votos en la Legislatura y no lo votaron. El hecho más increíble que recuerdo. Hasta el día de hoy no me lo puedo explicar”.

Rodolfo Suárez y los intendentes Raúl Rufeil (San Martín), Héctor Ruiz (Junín) y Miguel Ronco (Rivadavia), más el vicegobernador Mario Abed, y el ministro de Infraestructura Mario Isgró.

Hace dos meses, Los Andes anunciaba que la licitación de la doble vía del Este se realizaría en julio. Finalmente la compulsa se abrió hoy. Las empresas ya pueden comprar los pliegos para armar sus propuestas.

Los trabajos de esta primera etapa contendrán 4 rotondas a nivel de hormigón, ejecución de calles de servicios laterales, retornos, iluminación led, demarcación horizontal y vertical e impermeabilización de hijuelas y canales que atraviesan la ruta.

En tanto, el segundo tramo comprende otros 8 kilómetros, que irán desde la ruta 60 hasta la ruta nacional 7. No obstante, desde Vialidad Provincial comentaron que si bien no tienen el monto estimado, superará los $4.500 millones para esta etapa.