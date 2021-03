Santiago Cafiero relativizó las agresiones a manifestantes en Casa Rosada: “Ellos habían llegado primero”

El jefe de Gobierno, Santiago Cafiero , habló sobre los gremialistas que agredieron a algunas personas el sábado pasado se manifestaron en Casa Rosada para repudiar el Vacunatorio VIP.

Según informó Infobae, los integrantes de distintas organizaciones sociales y agrupaciones sindicales vinculadas con el oficialismo se presentaron en el lugar y estacionaron un camión delante de las puertas de la residencia presidencial.

Este martes, al ser consultado por los hechos, Cafiero dio una extraña respuesta: “Evidentemente hubo un enfrentamiento entre simpatizantes que habían ido a la casa del Presidente a apoyar al Presidente y eso fue lo que sucedió...Y habían colgado banderas. Hasta donde vi, habían llegado antes ellos”, dijo en una entrevista para radio Continental.

“Está mal todo tipo de violencia, sí, claramente, y no la justifico para nada, pero eso hay que ponerlo en contexto. No estuve en el lugar, no sé qué sucedió, vi imágenes y creo ustedes también”, agregó.

En cuanto a las bolsas mortuorias que algunos manifestantes colgaron en las rejas de Casa Rosada, el jefe de Gobierno dijo: “Lo único que hacen es promover el odio y enojar más a los que están enojados”.

“El año pasado fue muy visible el discurso del odio promovido y donde no se corta a tiempo, lo único que hace es enojar más a los enojados y angustiar más a los angustiados, y ese agite luego radicaliza posiciones; lo que tenemos que hacer es parar esos discursos de odio cuando se inician”, completó.