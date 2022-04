Santiago Cafiero: “Nadie obliga a nadie a ser parte de un Gobierno en el que no coincide con el rumbo”

El canciller argentino Santiago Cafiero es considerado la mano derecha del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y es una de las personas que está desde hace un tiempo en el centro de la tormenta que azota al Frente de Todos: los tironeos con Cristina Fernández y Máximo Kirchner son evidentes y lo tienen como protagonista de la interna que jaquea al oficialismo.

En una entrevista concedida a TN, el canciller lanzó una frase que dejó mucha tela para cortar y que pega en el centro de la disputa del poder entre Alberto y Cristina. Cafiero aseguró que “Nadie obliga a nadie a ser parte de un Gobierno en el que no coincide con el rumbo”. Además, aseguró que “Todos los que estén trabajando en el Ejecutivo deben coincidir con el rumbo que ha fijado el Presidente y con las decisiones que toma”.

Por su parte, el funcionario no negó diferencias con la Vicepresidenta y su hijo. Aunque destacó que “representan y defienden el mismo modelo de país” que él. En esa línea, sostuvc que le cree al líder de La Cámpora cuando dice que busca la unidad y respecto a posibles cambios en la gestión: “Cuando el Presidente llama hay que estar y cuando pide corregir los equipos de gestión hay que hacerlo”.

En tanto, en referencia a las voces críticas dentro del frente de gobierno Cafiero fue tajante: “Hay muchos compañeros que tienen poca notoriedad y la tratan de buscar a partir de dar declaraciones”, aunque ponderó que los “funcionarios responsables” trabajan para lograr la unidad.

El acuerdo con el FMI y la disputa de poder Alberto-Cristina

-¿Se pueden resolver estos problemas o la inflación si el presidente Alberto Fernández no se habla con la Vicepresidenta Cristina Kirchner?

-Los equipos de trabajo funcionan con naturalidad. Si hay un debate o una necesidad de diálogo para reordenar un rumbo es parte de quienes conducen nuestro frente. Habrá tensiones en el medio probablemente, pero es parte de esta diversidad que abrazamos como parte de un mecanismo para generar un frente político que incorpore agendas y demandas. El Presidente dijo que prefiere tener un frente que debata y discuta hasta que se ponga de acuerdo, pero que sea diverso.

-¿Cómo se llegó a esta interna tan marcada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

-Los objetivos son similares, yo puedo tener diferencias de mirada con Máximo (Kirchner), Cristina (Kirchner), con algún compañero de La Cámpora, pero te aseguro que el proyecto de país que ellos defienden y representan es el mismo que defiendo y represento yo.

-¿Entonces por qué hubo diferencias respecto a la votación por el acuerdo con el FMI?

-Se expresó una disidencia sin romper, no se rompió el Frente. Ahora del otro lado hay un proyecto del país que a mí no me interpela. De los ricos para los ricos, de la exclusión, la bicicleta financiera, la fuga, el cierre de pymes que se tienen que reconvertir y hacer cerveza artesanal. Ese proyecto tiene máscaras, una fue (Mauricio) Macri, el otro puede ser (Horacio Rodríguez) Larreta o (Patricia) Bullrich, un proyecto de una Argentina para pocos y el peronismo siempre combatió esa idea, me resisto a pensar que este Gobierno no tiene la capacidad de generar esa mística transformado que siempre generaron los gobiernos peronistas.

La unidad en el Frente de Todos y las voces que critican desde adentro

-Alberto Fernández llamó a la unidad en varias oportunidades, pero el kirchnerismo no parece tener esa postura, ¿Cristina Kirchner no tiene intenciones de resolver esta interna?

-La unidad del frente genera certezas para los argentinos. La principal certeza es que el Gobierno de los ricos para los ricos no se vuelva a instalar en nuestro país. Hoy se expresa una derecha que hasta incluso tiene visos de antidemocrática y autoritaria y ese es el verdadero contrincante, no es un contrincante interno. También tenemos que entender que hay muchos compañeros que tienen poca notoriedad y la tratan de buscar a partir de dar declaraciones, pero lo que estamos con responsabilidades de buscarle la vuelta a la fortaleza del Frente todos estos tenemos una actitud responsable porque sabemos que es lo que nos pide la gente: que es salir adelante”.

-Pero con esta actitud poco conciliadora, con las críticas hacia Martín Guzmán o el propio hecho de votar en contra del acuerdo con el FMI, ¿no cree que el kirchnerismo están perjudicando al Presidente?

-No, no considero que sea así, creo que se manifestó internamente una disidencia sobre temas puntuales pero que el trabajo siguió. Venimos trabajando articuladamente entre todos.

-¿Alberto Fernández le tiene que pedir la renuncia a los funcionarios que no estén de acuerdo con sus políticas?

-Nadie obliga a nadie a ser parte de un gobierno en el que no coincide con el rumbo, eso está claro. Eso no se ha manifestado, ningún funcionario ha manifestado que está en contra del rumbo que se ha trazado, todos los que estén trabajando en el Ejecutivo deben coincidir con el rumbo que ha fijado el Presidente y con las decisiones que va tomando, y si no están de acuerdo nadie está obligado a pertenecer a un gobierno con el que no está de acuerdo con el rumbo.

-¿Cuándo se va a dar la charla entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

-No lo sé, pero han hablando muchísimo, tienen una relación de años. No creo que sea una cuestión determinante. Lo importante es si este gobierno trabaja para dar respuesta a la sociedad.

-¿Le cree a Máximo cuando pide la unidad pero después dice que no se puede llegar a fin de mes?

-Sí, claro que le creo. Yo creo que Máximo trabaja para el Gobierno. Hay que ver qué se refleja. En esta etapa hay muchos argentinos que están producto de esta doble crisis recuperándose. Todavía no se recuperaron los 20 puntos de caída que provocó el macrismo. Ahora tenemos por desafío avanzar en esta dirección con un programa económico que da resultados desde el punto de vista del crecimiento y el empleo pero todavía le cuesta generar instancias distributivas. Una mala negociación con el FMI hubiera detenido esto, generar el default hubiera tenido una reacción muy nociva hacia este camino de crecimiento que transita la Argentina por eso no era una opción.

La situación social de Argentina y la amenaza de los piqueterosa

-¿Cómo observa este momento social de la Argentina con acampes y una creciente tensión con las organizaciones sociales?

-China es el segundo socio comercial de la Argentina. Es el país donde tenemos el mayor déficit de balanza comercial. Importamos más de lo que exportamos. Ahí se entiende la firma del memorándum de la ruta d la seda buscamos y conseguimos inversiones para infraestructura. China siempre es una oportunidad, porque es un mercado grande. El desafío hoy es avanzar en mayor valor agregado. y solo tuvimos 99 días para recomponer salarios y jubilaciones pero después vino la pandemia y ya todos sabemos lo que pasó. Tuvimos que cerrar el país y fue una decisión complicada,de pero había que hacer lo que era correcto. Ese cierre significó un deterioro en la economía, un aumento de la pobreza y tuvimos que armar políticas para sostener fuentes de trabajo y estimular la actividad.

-Las organizaciones sociales dicen que las medidas actuales no alcanzan, que la situación no da para más.

-El camino es el adecuado. Pasamos de un 13% de desocupación a un 7% durante 2021. La recuperación que se da es sostenida, por eso el Presidente hizo hincapié en que la negociación con el FMI no debía ser un cepo al desarrollo. Una resolución aceptable con el FMI al que este Gobierno no trajo a la Argentina. La crisis de deuda del macrismo la resolvió Alberto Fernández. Esa crisis fue tan desafiante que tuvo cortocircuitos internos de cómo enfocar y abordar esta crisis de deuda. La negociación que se consiguió nos permite seguir creciendo. Bajamos la desocupación, pobreza y aumentamos el empleo. Entonces vos me preguntarás por qué hay acampes. Es que efectivamente se da a velocidades diferentes, los trabajadores formales e industriales están con una recuperación distinta y los informales no, eso genera la tensión hoy. Creemos y confiamos que este camino va a resolver, pensamos que la salida es generar trabajo, no repartir planes.

La relación con Rusia tras la invasión a Ucrania

-¿Cómo enfrentará la Argentina este mundo que viene tras la invasión de Rusia a Ucrania?

-Es difícil ver oportunidades cuando hay una crisis humanitaria. Sin escaparle a la pregunta, la posición de fondo la expresé en el inicio de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí expresé la condena a la invasión de Rusia sobre Ucrania. Lo que destacamos es que en estas políticas de escalada nadie gana. Desde el punto de vista económico mientras haya muerte, guerra es difícil encontrar una dimensión económica financiera. Pedimos que cese el fuego, las hostilidades y se vuelva a la paz.

-¿El Gobierno sigue pensando que Argentina debe ser la puerta de entrada de Rusia para América Latina?

-La propuesta del Presidente siempre fue en términos comercial y económico. Eso se buscaba en otro mundo, todo eso quedó detenido en el tiempo. Ya no hay posibilidades de avanzar con esa agenda.

-¿En este contexto China puede aumentar su influencia sobre la Argentina?

-China es el segundo socio comercial de la Argentina. Es el país donde tenemos el mayor déficit de balanza comercial. Importamos más de lo que exportamos. Ahí se entiende la firma del memorándum de la ruta de la seda, buscamos y conseguimos inversiones para infraestructura. China siempre es una oportunidad, porque es un mercado grande. El desafío hoy es avanzar en mayor valor agregado.