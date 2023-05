“Sanción” en la Legislatura para un oficialista que se convirtió en opositor: cuál fue su reacción

Los reacomodamientos electorales empezaron a repercutir en la Legislatura provincial. Así fue que un diputado que presidía una de las comisión más importante no fue reelegido y dejará de integrarla.

Se trata de Jorge Difonso, quien era presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). Por allí pasó, por ejemplo, el proyecto de reforma de procedimientos en la Corte provincial. El sancarlino dejó “Cambia Mendoza” para mudarse a “La Unión Mendocina”, el frente que lidera Omar de Marchi, y este salto lo dejó afuera.

Difonso no sólo no presidirá esta comisión, sino que directamente ahora no la integra. Seguirá en la comisión de Hacienda, mientras que en LAC quedó al frente un diputado radical: Emiliano Campos (UCR). En tanto, Verónica Valverde (FdT), fue reelecta como secretaria.

“Esto responde a una orden de Casa de Gobierno”, reaccionó el aliado de De Marchi. La comisión que pasó a integrar también tiene a un radical al frente: Jorge López.

En la reunión de hoy, el radical Campos fue propuesto como presidente de dicho órgano legislativo, a propuesta de María José Sanz (UCR), moción que fue aprobada por unanimidad. “Por su dedicación, trayectoria y la experiencia en esta Cámara, creemos que reúne las condiciones para presidir la comisión. Es prolijo y fundamentalmente, hace un trabajo profesional y honesto a la hora de analizar cada propuesta”, afirmó Sanz,

Por su parte, Campos agradeció los conceptos vertidos. “Espero que encontremos los consensos necesarios para sacar los mejores proyectos posibles. Será un año difícil desde lo político, pero espero que prime siempre el bien común por sobre las cuestiones partidarias. Desde la política tenemos que dar el ejemplo”, expresó.

Valverde también se mostró contenta por su reelección. “Quiero agradecer la postulación, vamos a estar a la altura de los desafíos que la realidad nos demanda, que se puedan integrar diferentes pensamientos y miradas de la realidad y se tengan en cuenta los proyectos de minoría”, expresó V

Nueva composición de LAC

Presidente: Emiliano Campos (UCR)

Secretaria: Verónica Valverde (FdT)

Vocal: Gustavo Cairo (PRO)

Vocal: Josefina Canale (PDP)

Vocal: Daniela García (UCR)

Vocal: Adrián Reche (UCR)

Vocal: María José Sanz (UCR)

Vocal: José Manuel Vilches (UCR)

Vocal: Paula Zelaya (UCR)

Vocal: Germán Gómez (FdT)

Vocal: Néstor Márquez (FdT)

Vocal: Duilio Pezzutti (FdT)

Vocal: Mercedes Llano (PD)