“Saliste de la basura, cagador”: impensado y fuerte cruce entre De Vido y Grabois

La Asociación de Madres de Plaza de Mayo emitió una dura carta contra el presidente Alberto Fernández, ya que las dirigentes de DDHH aseguraron sentirse “agraviadas y heridas” por la reunión que ayer mantuvo el jefe de Estado con Juntos por el Cambio.

Esta críticas generaron un impensado enfrentamiento colateral: el exfuncionario kirchnerista Julio De Vido y el dirigente social Juan Grabois cruzaron fuertes acusaciones luego de la publicación a favor de las Madres del ex ministro de Planificación.

“Saludo y coincido absolutamente con la nota de las Madres de Plaza de Mayo no se puede tapar lo evidente en nombre de la relación de fuerzas”, publicó De Vido adjuntando la carta de la Asociación.

Casi al instante el dirigente social le respondió con fuerza: “No sé cómo te da la cara. Con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, Macri llegó a Presidente”.

De Vido, retruco: “Saliste basura, no sé cómo te da la cara a vos, contá los negocios que hacías con la Stanley para cagar a la gente. A mi Macri me metió preso y a vos te garpaba cagador”. Por último Grabois tuiteó: “Mentís. A mi Macri me metió preso por defender vendedores ambulantes. Vos le viniste como anillo al dedo a los gorilas con tu mugre para justificar sus tropelías. En vez de delirar con heroísmos imaginarios y llorar de víctima, deberías pedir perdón a la sociedad.