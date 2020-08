Sagasti defendió la Reforma: “Es oportuno porque la Justicia es uno de los servicios esenciales”

Mañana el Senado le dará media sanción el polémico proyecto de reforma de la Justicia Federal que impulsa el Gobierno y, sobre todo, Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, la vicepresidenta salió a defender la iniciativa que es rechazada por la oposición (y hasta por parte de los tribunales en Mendoza) asegurando que no “el país se debe una verdadera reforma que no es la que vamos a debatir el jueves”.

Del debate y la votación en el Senado participará Anabel Fernández Sagasti, una de las legisladoras más cercanas a CFK y que, en diálogo con Los Andes, también defendió el proyecto. Aseguró que el momento “siempre es oportuno porque la Justicia es uno de los servicios esenciales”, un concepto que el Gobierno acaba de utilizar para el decreto que declaró así a las telecomunicaciones.

“Es una reorganización de la estructura de la Justicia que toca muchos aspectos, algo que se habló en campaña, lo habló el Presidente (Alberto Fernández) el 10 de diciembre. Es la primera ley que manda con respecto al tema, espero que sigan habiendo leyes para que la Justicia mejore”, indicó Fernández Sagasti sobre la iniciativa oficial que generó la masiva marcha de protesta del #17A.

La senadora nacional -la única que votará a favor del proyecto, ya que los radicales Cobos y Verasay lo harán en contra- considera que “salió un muy buen proyecto” luego de las modificaciones al texto original: “Para eso está el Congreso, para debatirlo y mejorarlo”.

La oposición, entre otros aspectos, sostiene que la Reforma Judicial es una herramienta del kirchnerismo para garantizarle la impunidad en las causas por corrupción a Cristina Kirchner, ya que licúa el poder del los tribunales de Comodoro Py donde esos expedientes se tramitan. Además de permitirle nombrar una larga lista de nuevos jueces afines al Gobierno.

“Algunos se horrorizan porque en Diputados podría haber cambios. Si hay cambios para mejorarlo, buenísimo. Modifíquenlo y lo volvemos a tratar. Los legisladores estamos acostumbrados a debatir con gente que piensa distinto”, desdramatizó Sagasti sobre el complicado escenario que tendrá el oficialismo en la Cámara Baja para la media sanción restante. Sergio Massa, el titular del órgano, es quien está negociando los votos que le faltan.

En el desglose de modificaciones, la senadora aclaró que Mendoza se verá beneficiada porque “más allá de que se crean tres juzgados, al crearse la Cámara (Federal de Apelaciones) de San Juan y la de San Luis, la de Mendoza va a estar exclusivamente abocada a brindarle servicio a los mendocinos, y eso es muy bueno”.

“Me parece que es un paso más esta ley, hay que darle herramientas al Poder Judicial para que brinde un mejor servicio de justicia, que es la vocación del Ejecutivo Nacional. Creo que si le preguntás a cualquier argentino o argentina, para la gran mayoría, la Justicia o el Poder Judicial no da un buen servicio de justicia. Es evidente que hay que construir herramientas para mejorar esa situación, están las herramientas del Poder Judicial para mejorar esa situación y también está el Congreso de la Nación”, resaltó.

Las numerosas designaciones que implicará la reforma si es ley es uno de los cuestionamientos más duros. Fernández Sagasti defendió la iniciativa porque considera que “no es solamente la creación de cargos, sino una herramienta más. Tampoco hay jueces multifuero, los que están en materia penal se dedican exclusivamente a eso. Se brinda un mejor servicio cuando tenés una sola materia, sino terminás mezclando todo y se hace más lento. Los juristas que dicen eso, es relativo. No te lo garantiza, pero sí colabora”.

“Si me preguntás a mí, deberíamos tratar juicios por jurados como lo hicimos en Mendoza en lo federal. Tengo proyectos presentados y eso es un cambio profundo, también la implementación del Código Procesal Penal es una herramienta más”, consideró.

Entre los puntos altos que para ella tiene la propuesta que buscará mañana la media sanción en el Senado, está “la necesidad de que los sorteos de las causas sean filmados y monitoreados con auditoría, porque sabemos que a un solo juez de la Argentina le tocaba siempre la misma acusada (se ríe, en relación a Cristina y Bonadio). Y eso le puede pasar a cualquier ciudadano y está mal”.

Los chispazos con la oposición

Desde Juntos por el Cambio aseguran que la reforma no fue consensuada y ante esto, Fernández Sagasti expresó que “es una posición política, no técnica” porque “ellos dijeron el primer día que no iban a aportar una sola coma a mejorarlo”.

“Estuvimos un mes recibiendo expositores, algunos se auto ofrecieron para ir y los recibimos. Ellos decidieron no aportar nada y es una lástima, porque en temas de servicio de justicia nos tenemos que poner de acuerdo. Yo tengo la tranquilidad de que le llevé a (Alfredo) Cornejo el juicio por jurados siendo opositora, porque cuando pones los derechos de la ciudadanía antes, podes llegar a un acuerdo. Lamentablemente en senadores no lo pudimos hacer”, lamentó.

Defendió también la conformación del Consejo Consultivo (llamado por la oposición “Comisión Beraldi”, porque lo integra el abogado de CFK), porque “está (Inés) Weinberg de Roca que fue propuesta por Mauricio Macri para procuradora, está (Andrés) Gil Domínguez. El nivel académico de la comisión es excelente, es plural, es federal, hay mujeres. Este proyecto indica que los nuevos cargos tienen que tener perspectiva de género en cuanto a la selección de jueces, es un avance”. Aunque la decisión estuvo en manos de Alberto Fernández: “se un decreto del Presidente”, dijo.

“Los intereses partidarios siempre están, pero se deben dejar de lado cuando se tratan temas de la Justicia”, cerró Sagasti.