Rossi visita departamentos en los que ganó el PJ y hará un acto en Capital

El jefe de Gabinete de la Nación y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, llegó este martes por la mañana a Mendoza, para participar de diferentes actividades con la intención de ganar terreno perdido en términos de las elecciones nacionales, que tiene a Sergio Massa como candidato a presidente.

El funcionario del presidente Alberto Fernández aterrizó esta mañana en San Rafael, donde estuvo en compañía del intendente Emir Félix, y el electo Omar; seguirá en Tunuyán junto a Martín Aveiro y Emir Andraos; y finalmente la Ciudad con un acto en el teatro Selectro, en el cual participará la fórmula a la gobernación, conformada por Omar Parisi y Lucas Ilardo. También estará Flor Destéfanis, la presidenta del PJ.

El peronismo en Mendoza viene de festejar en las elecciones municipales y cada intendente retuvo su pago chico porque se despegaron de los comicios provinciales. Esto ocurrió el 3 de septiembre en Tunuyán, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Lavalle y Maipú.

Lo cierto es que, al margen de las elecciones comunales desdobladas, al PJ no sólo le fue mal en las elecciones provinciales; sino también en las nacionales. En ambos casos quedó relegado al tercer puesto, con porcentajes menores al 20%.

No obstante, también se da la visita en un momento complejo del peronismo, con la salida de Roberto Righi, intendente lavallino que apoya a La Unión Mendocina; y con un Matías Stevanato, intendente de Maipú, que ha jugado al misterio y no decide si apoyará o no a Parisi en las elecciones provinciales. Ninguno de los dos ha confirmado su participación en el acto del teatro Selectro.

En un encuentro con productores en una pulpera de San Rafael, aseguró Rossi que “la salida del país está en hacer una gran revolución exportadora”.

La reunión fue con miembros de la Cámara de Comercio e Industria, representantes del clúster de producción de fruta, integrantes de cooperativas y parte importante del sector productivo de la zona. Entre ellos el de la ciruela, que ha perdido valor como commodity por motivos internacionales. El principal tema que apuntaron es el de la incorporación de tecnología en el sector primario, ya que pueden producir el doble y hasta el triple con esa posibilidad.