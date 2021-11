Rosca judicial: los ministros se reúnen para elegir al presidente de la Suprema Corte

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se reúnen este jueves para definir quién será el presidente del tribunal en los próximos dos años. Tras dos elecciones marcadas por el protagonismo de la grieta judicial entre el “ala radical” y el “ala peronista”, hay expectativas de que los jueces alcancen un acuerdo para la renovación de autoridades.

Desde las 10 se encontrarán en el Palacio Judicial los magistrados Dalmiro Garay (actual presidente), Pedro Llorente, José Valerio, Teresa Day, Julio Gómez, y Mario Adaro, mientras que Omar Palermo podría llegar a participar vía videoconferencia, ya que se encuentra de licencia hasta diciembre en el exterior.

En este cónclave de los supremos se resolver quién presidirá el Poder Judicial de Mendoza hasta noviembre del 2023. Garay tiene serias posibilidades de ser reelecto, aunque se especula con que podría haber otros pretendientes para el puesto. Lo que se da como un hecho es que será uno de los integrantes del sector mayoritario de la Corte y afín al radicalismo, que componen, además del actual titular, los jueces Valerio, Llorente y Day.

Las últimas dos elecciones de autoridades en el máximo tribunal provincial se evidenció una fuerte confrontación entre los sectores políticamente antagónicos. En noviembre de 2019, el “ala radical” impulsaba un candidato propio para el puesto y el “ala peronista”, compuesta por Palermo, Gómez y Adaro, terminó apoyando la postulación de Jorge Nanclares, quien si bien tenía un origen radical jugaba un rol neutral hasta ese momento.

Sin embargo, en junio del 2020 Nanclares terminaría renunciando y jubilándose, en medio de un escándalo por el sueldo de su secretaria, que desencadenó una nueva ley impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez para regular los salarios de los funcionarios judiciales equiparados a magistrados.

Al mes, Teresa Day asumía como reemplazante y los jueces convocaron a un plenario para determinar quién sería el nuevo presidente, encargado de completar el mandato que Nanclares había dejado vacante.

En esa reunión volvió a acentuarse la grieta judicial, ya que los tres magistrados con raíces peronistas no asistieron, esgrimiendo que desconocían a Day como integrante del tribunal al no haberse resuelto si cumplía o no con los requisitos constitucionales para ser miembro de la Corte.

De todas maneras, con los cuatro votos de Valerio, Llorente, Day y Garay se eligió a este último como presidente de la institución judicial. Ese mandato concluye esta semana, por lo que este jueves se resolverá quién comandará los destinos del Poder Judicial por los próximos dos años.

Asimismo, también se definirá en este encuentro la composición y autoridades de las tres salas del alto tribunal. Se trata de la Sala I (Civil y Comercial), la Sala II (Penal y Laboral) y la Sala III (Administrativa).