Rolando Scanio: “Massa es un referente y me abrió posibilidades en Buenos Aires”

De cuna “gansa”, Rolando Scanio llevaba varios años en la Municipalidad de San Carlos, como concejal y luego como secretario de Gobierno de Jorge Difonso. Hace dos años es intendente y está expectante de lo que suceda con las elecciones.

El Frente Renovador (con Sergio Massa como líder) junto a Unión Popular se acoplaron a Cambia Mendoza en 2019 y aún no definen su futuro. No se descarta nada, ni siquiera jugar con el peronismo.

-Es el grupo de intendentes que debutó con una pandemia, ¿cómo aprendió a gestionar?

-Es algo nuevo, teníamos muchas ideas para poner en práctica y la pandemia te distancia los tiempos. No es fácil, no lo sigue siendo porque hay restricciones y cosas que pasaron de ser normales a no serlo, por más que Mendoza fue bastante flexible. En plena pandemia estábamos con la cosecha y habíamos pedido al Gobernador que la gente siguiera trabajando. Se pudo desarrollar ese tipo de actividades, pero la asistencia que hicimos se intensificó mucho del invierno pasado a éste. Son las ayudas sociales a gente vulnerable, la asistencia de insumos de mercadería porque gente que no pudo salir a trabajar, el que es independiente. Me hace muy bien llamar a los vecinos porque encuentro respuestas muy lindas. Eso es lo que antes no teníamos porque estas acciones las hacía en la vía pública, eso se extraña.

-¿Qué proyectos resignó?

-El municipio no se cerró pero estamos con burbujas de 7x7 días y tuvimos muchos problemas de bajas en obras públicas. Ahí se nos frenaron muchos proyecticos como el embellecimiento en general que habíamos planificado. Se hizo más lento por la pandemia. El trabajo que hacía en un mes se terminó haciendo en tres. Le dimos continuidad a la red de gas Tres Esquinas, se complicó con la empresa pero en los próximos días los habilitamos. Estamos terminando la pileta climatizada municipal, queremos en julio tenerla lista y la hemos hecho con fondos municipales. En Pareditas y Chilecito vamos a abrir dos cajeros automáticos, esa gente vive a 20 km de Eugenio Bustos, que es donde está el banco.

-Tiene una relación muy directa con Jorge Difonso, ex intendente y líder del espacio político al que pertenece, ¿le pide consejos?

-En el ambiente político estoy hace un tiempo largo. En el proyecto que empezó a conducir Jorge, entré al Concejo Deliberante y después me trajo como secretario de Gobierno. Es mi mentor político y mi amigo personal. Es una persona de la que uno va aprendiendo mucho, conozco mucho del ambiente porque hemos estado juntos y tenemos un proyecto sancarlino, amplio y que Jorge también tiene por su manera de ser, una proyección de abrirlo cada vez más a nuestro sector. Hoy me toca conducir a mí San Carlos, pero soy parte de ese grupo. Hay muchos temas que se trabajan juntos y otros pedimos asesoramiento al equipo de trabajo, pero a nivel gestión por nexo, por contacto, he acudido a él.

Marchan desde San Carlos al Gran Mendoza en contra de la 7722

-¿Cómo afectó su relación con Suárez el conflicto por la reforma de la 7722?

-La relación es buena. En realidad cuando entramos en lo que es el frente Cambia Mendoza le aclaramos bien a los referentes, aclaramos que nuestra postura frente a la minería es ésta y es con la que nos vamos a manejar para siempre. Acá el tema es muy importante y si surgía algún tipo de inconveniente íbamos a estar con la idea del pueblo y fue aclarado de antemano y respetado. Vino la pandemia después y las reuniones que hemos estado teniendo fueron por eso. No tenemos una mala relación, hemos compartido actividades oficiales. No he notado un cambio de actitud.

-¿Qué ventajas y desventajas tiene integrar Cambia Mendoza?

-Hace muchos años, siempre teníamos el problema que el Gobernador era de distinto color político que el intendente y a veces se podía llegar a complicar la situación. Y es muy importante que el Gobernador sea de tu sector, me parece que hay más opciones o posibilidades de acercamiento, de afecto. Por más de que el Gobernador tiene que ser más federalista, sabemos que esto es político. Y es importante, también quizás, que quien conduzca la Presidencia sea del mismo sector del que vos porque tenés más llegada a los ministerios y secretarías que te pueden abrir la puerta mejor que si fueras de otro sector. Es importante estar alineado, para el bien de la comunidad y para tratar de conseguir más cosas, con los referentes máximos tanto del Gobierno de la provincia como el de la Nación.

-¿Es extraño que un partido que conduce Sergio Massa sea aliado de Cambia Mendoza?

-Massa también llegó con un grupo a integrar un frente y nosotros acá hicimos lo mismo. Por eso yo me he estado moviendo tanto en la provincia como en la Nación, justamente para buscar recursos y distintas acciones en ambos lados que es en beneficio del pueblo. El pueblo me eligió para conducir el departamento y mejorarlo. Para el interior cuesta mucho llegar.

Sergio Massa. Archivo / Los Andes

-¿Se considera massista?

-Mi origen es el Partido Demócrata, de esa renovación, de ahí surge mi idea de un proyecto de deportes que es cuando empiezo a introducirme en esto. En San Carlos siempre armamos frentes y empezamos a conjugar con distintos sectores en pos del departamento para proyectarse en lo local y también en lo provincial. Tengo funcionarios que son distintos partidos políticos.

-Desde el partido, ¿tienen conversaciones con Massa?

-Sí, tenemos conversaciones. Yo tengo contacto directo con Sergio Massa, me ha abierto las posibilidades en Buenos Aires, en ministerios para articular gestión. Y más porque somos parte de Unión Popular y Frente Renovador.

-Unión Popular evalúa su futuro político ¿puede incidir en su gestión la salida o mantenerse en Cambia Mendoza?

-No debería incidir en nada pero esto es política y vamos a ir viendo qué pasa. Tenemos hasta el 10 de julio para escuchar, conversar y después que cada sector traiga la idea que tiene y analizaremos dónde estamos parados. Hoy estamos dentro de Cambia Mendoza, pero hay otras posibilidades más que las estamos analizando.

-¿Es una posibilidad integrar el Frente de Todos?

-Se están escuchando… Yo en particular no he hablado con gente del Frente de Todos, pero sé que hay referentes que han hablado con distintos frentes, muchos independientes, de otros sectores fuertes de la política de partidos tradicionales. Pero no es algo que pueda decir porque lo vamos a ir analizando en lo interno para después oficializarlo.

-Y ¿de que jueguen solos?

-Están todas las posibilidades, de seguir estando adentro y con un sistema en las PASO internas, de estar afuera solos o con otro grupo. Hay un montón de alternativas, de propuestas, de conversaciones. Hoy estamos en Cambia Mendoza y estamos trabajando en ese grupo.

-Se cayó la primera licitación del Girsu, habrá una segunda pero en caso de que no avance, ¿lo van a reflotar de otra manera?

-No lo hemos conversado. El lunes tenemos la visita de la Secretaría de Ambiente de la Nación con las empresas que van a recorrer los tres departamentos, que es una visita previa antes de la licitación. Esperemos que salga porque esto ha costado, viene de hace mucho tiempo el proyecto.

-Los tres intendentes del Valle de Uco pertenecen a sectores distintos, aunque usted está dentro del oficialismo. ¿Es convivencia obligada o hay políticas en común?

-Tenemos muy buena relación los tres. A Gustavo (Soto), el intendente de Tupungato lo conozco hace muchos años de la política y a Martín Aveiro lo conozco de la profesión porque los dos somos profesores de educación física y después nos contactó la política. Somos vecinos de departamentos y en pandemia trabajamos mucho, lo mismo con el Coince (Consorcio Intermunicipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Argentina).

-San Carlos fue uno de los departamentos que más aumento la planta de personal en 10 años según un informe del CEM, ¿Por qué?

-La población de San Carlos aumentó mucho. Según las distintas estadísticas que hemos recibido, estamos cercanos a los 40 mil porque es mucha la gente que se ha venido desde la provincia y de otras a cambiar su estilo de vida. Otro dato es que a diferencia de las grandes ciudades, todos los servicios los prestamos desde el municipio, no contratamos empresas. Y eso, al aumentar la población hace que tengas que poner a trabajar y por eso aumenta. Somos muy medidos con respecto a la gente que ingresa, no tenemos mayores desfasajes. Hay que llegar cada vez con más servicios a la comunidad, se recorren muchas distancias en donde otros departamentos con menos territorio no lo tienen.

Los tres intendentes del Valle de Uco junto a Difonso. Foto: Twitter Gustavo Soto Twitter Gustavo S

Ping - Pong

-Un acierto y un error en política: “Un acierto haber sido parte de este grupo de trabajo y el error quizás es el tiempo que no le dedicás a tu familia. Es parte del sistema”.

-¿Soto o Aveiro?: “Por altura para jugar al básquet elijo a Aveiro y por la altura para jugar al fútbol, a Soto”.

-¿Huayquerías o la Laguna del Diamante?: “Laguna del Diamante porque fue el lugar que elegí para asumir como intendente. Es más inhóspito y demasiado natural”.

-Un libro para recomendar: “‘San Martín en el Valle de Uco’, de Alberto Piatelli”.

-Si no siguiera la gestión en 2023, ¿qué le gustaría hacer? “Seguiría con mi carrera docente, soy profesor de educación física”.

-El reclamo más constante que le hace la oposición: “No tenemos reclamos tan repetidos ni complejos”.

Perfil

Edad: 54 años

Profesión: profesor de Educación Física

Trayectoria: Concejal de San Carlos (2005-2009), Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Carlos (2009-2019). Intendente (2019-hasta la actualidad).