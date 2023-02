Rodríguez Larreta volvió a cruzar a Bullrich y la acusó de “gritar desde la tribuna”

El actual jefe de Gobierno porteño, ahora también precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, volvió este jueves a agitar la interna de Juntos por el Cambio al acusar a Patricia Bullrich de “gritar desde la tribuna”. La exministra de Seguridad lo había tildado de “tibio” antes de que Larreta confirmara su precandidatura a la Presidencia.

“La firmeza que vale no es la de quién grita más fuerte que otro en la tribuna, la que vale es resolver los problemas de la gente. Cuando me planto para que no cierren las escuelas o cuando peleo contra la inseguridad y las mafias. El resto es gritar desde la tribuna, no le cambia la vida a nadie”, respondió Rodríguez Larreta cuando le preguntaron por los cuestionamientos de la presidenta del PRO.

El precandidato a presidente volvió a agitar la interna con la presidenta del PRO. Foto: LN+

Y agregó: “Los que juegan son los que están en la cancha y yo estoy en la cancha. No entro en esas discusiones. Yo gobierno con el kirchnerismo enfrente, que me sacó la plata, me cerró las escuelas; y gobierno la Ciudad, que es un orgullo”. Aunque el mandatario porteño volvió a marcar diferencias con la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, reconoció que “por supuesto” se sentaría para dialogar con ella.

Hasta deslizó que no descartaría que Bullrich o cualquiera “de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio” lo acompañen en una posible fórmula presidencial a futuro. Así lo dejó entrever Larreta en la entrevista que brindó a LN+, cuando le preguntaron si existía la chance de que Bullrich sea su vice en un hipotético gobierno desde el 10 de diciembre.

“Ella siendo hoy candidata me parece que sería una falta de respeto decir que podría ser mi ministra. La respeto e iremos a una interna con ella, con María Eugenia Vidal, con Gerardo Morales, con Carrió o los que sean, pero nada está descartado”, argumentó el precandidato presidencial.

Horacio Rodríguez Larreta lanzó su precandidatura a presidente con un video grabado en Santa Cruz.

Al respecto, Larreta precisó: “Con ninguno de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio sería un disparate”. Cabe recalcar que el día después de haber anunciado oficialmente su precandidatura a presidente, Rodríguez Larreta insistió con su discurso anti grieta pero enfatizó que no ve “ninguna posibilidad de acordar con Cristina Kirchner”.

“Cristina Kirchner cree que los únicos amigos en el mundo que debemos tener son Venezuela y Cuba e invitó a Maduro. Cristina Kirchner cerró las escuelas, quiere mandar militantes a los supermercados para bajar la inflación. No me pongo de acuerdo nunca”, puntualizó el mandatario porteño.