Rodríguez Larreta va a la Corte: “Nos sacan fondos de un día para el otro en el medio de la pandemia”

Como se había sido anunciado más temprano, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que encabeza Horacio Rodríguez Larreta (PRO), denunciará ante la Corte Suprema de Justicia la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de quitarle fondos federales a ese distrito para transferírselos a la Provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof (Frente de Todos).

El propio jefe de Gobierno porteño lo anunció esta noche, en la sede del Gobierno de la Ciudad, en una conferencia de prensa en la que se mostró acompañado de funcionarios de su Gabinete y legisladores porteños y nacionales de Juntos por el Cambio (JPC), la alianza que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI, entre otros partidos.

“Lamentablemente, lo que vivimos ayer (miércoles) es exactamente lo contrario al diálogo. Exactamente lo contrario a lo que yo creo que la Argentina necesita. Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado, justo en el momento en que el país más necesita esa convivencia. Para solucionar un problema, que obviamente nos preocupa a todos, que es la inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, se eligió la división. No vamos a sacar a la Argentina adelante a través de la división”, dijo Rodríguez Larreta, escoltado por el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

El mandatario porteño sostuvo que “la decisión que tomó ayer el Gobierno nacional es inconstitucional” y que “por eso” su Gobierno se presentará ante “la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender con todos los recursos jurídicos la autonomía y los derechos de la Ciudad”.Al respecto, subrayó que “hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar en forma unilateral ni mucho menos de un día para el otro”.

Dijo que la decisión del Gobierno nacional había sido un retroceso - Clarín

En materia de números, Rodríguez Larreta señaló que “la Ciudad aporta mucho más que lo que recibe”, porque contribuye con “alrededor del 22% del PBI y recibe el 3,5% de coparticipación”, lo que supone que “de cada 100 pesos que aporta recibe 15”.

“En el año 2016, a raíz del traspaso de la Policía Federal, que fue un proyecto consensuado por prácticamente todas las fuerzas políticas de la Ciudad, incluidas las que hoy se referencian con el Gobierno nacional, también se traspasaron los fondos para su funcionamiento, que forman parte de este 3,5%. La Constitución es clarísima en este tema: cuando se traspasan funciones tiene que ir de la mano de los recursos necesarios para su funcionamiento, y eso es lo que pasó en la Ciudad”, sostuvo.

Defendió, de esta manera, la decisión que tomó Mauricio Macri, durante su Presidencia, de aumentar los fondos coparticipables a la Ciudad para cumplir con esa manda constitucional.

“Estos fondos, cada peso, se invirtieron y se siguen invirtiendo en construir una policía cercana a la gente, profesional, que esté bien capacitada, con el mejor equipamiento, con la última tecnología, como ven en la calle, con las cámaras. Para nosotros es un orgullo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y aprovecho para agradecerles mucho de corazón a todos los hombres y mujeres de la fuerza que le ponen una dedicación, un compromiso enorme, más aún en esta situación de pandemia”, afirmó Larreta.

Agregó que, si se miran las estadísticas, “el delito año tras año viene bajando en la Ciudad de Buenos Aires”.

El jefe de Gobierno porteño dijo que “hasta que la Justicia se expida” sobre la denuncia de su Gobierno contra la decisión de Alberto Fernández a favor de Kicillof, respecto de la cual dijo que espera que sea “lo antes posible”, se tomarán medidas excepcionales en el marco de la ley de emergencia que sancionó a Legislatura porteña, aunque no las especificó.Sin embargo, remarcó que se van a “garantizar los servicios esenciales, empezando por la salud, la educación y la seguridad” y que van a “revisar todo el Presupuesto de la Ciudad, para garantizar las prioridades”.

Señaló también que “lo más importante” a priorizar “son las oportunidades de progreso para todos los argentinos que viven en la Ciudad”. “Pero también para todos los argentinos que entran y salen, que vienen a trabajar a la Ciudad, que vienen a educarse en la Ciudad, que vienen a atenderse en nuestro sistema de salud, que vienen a visitarnos. Para nosotros su bienestar es innegociable”, dijo el mandatario porteño.

Críticas

Rodríguez Larreta, que por momentos pareció esbozar un discurso nacional, como asomando su proyecto presidencialista, calificó la decisión de Fernández de “improvisada, intempestiva, inconsulta”, porque “le saca fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para destinarlos a la Provincia” de Buenos Aires.

Respecto de las declaraciones del Presidente, quien horas antes había señalado que su decisión ya había sido conversada con las autoridades de la Ciudad, Larreta dijo: “La última vez que me mencionaron el tema fue en el mes de marzo, en una reunión pública con el ministro del Interior [Eduardo ‘Wado’ de Pedro]. Ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo. Me fijé en mi agenda, desde ese día hasta hoy tuve 26 reuniones con el Gobierno nacional. Nunca me mencionaron el tema. Eso no es diálogo”.

Rodríguez Larreta expresó que “si lo que queremos es unir a los argentinos, es inadmisible, es contradictorio, que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente afectando los recursos de una sola provincia (la de Buenos Aires)” y sostuvo que lo más grave es que a su distrito le saquen fondos “de un día para el otro en el medio de la pandemia”.

“Un gobierno funciona planificiando, ese plan se traslada a un presupuesto, para todo el año. Este año, excepcionalmente, tuvimos que hacer una previsión, ante la pandemia, para tener los fondos para cuidar la salud de todos los porteños. Ahora, en el medio de esta situación, de un día para el otro, nos sacan los fondos. En un momento en que vemos que el mundo entero, los países, están apoyando con recursos a sus provincias, a sus municipios, acá nos cortan los fondos, repito, una vez más, aunque parezca increíble, en el medio de la pandemia”, aseveró.

Advertencia

Rodríguez Larreta dijo que recibió el llamado de los gobernadores de Juntos por el Cambio, Rodolfo Suárez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), solidarizándose por el impacto sobre las finanzas públicas de su jurisdicción como consecuencia de lo dispuesto por el Presidente de la Nación, y lanzó una alerta: “Hoy es la coparticipación de la Ciudad, mañana le puede pasar a cualquier provincia. Nuestra historia está llena de decisiones y situaciones de discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que necesitamos es un federalismo en serio, donde cada provincia pueda crecer sin depender de los favores del gobierno central de turno”.

También sostuvo que no va a contestar con agravios a la decisión de la Casa Rosada. “Frente a decisiones arbitrarias, como las que vimos anoche, que tomó el Gobierno nacional, los argentinos estamos acostumbrados a responder con peleas, con más agresiones, con agravios personales, politizando la situación, redoblando la apuesta. Ese camino no nos llevó a ningún lado. Así estamos como estamos, por esas antinomias históricas”, aseveró.

Dijo que se deben “buscar formas diferentes para solucionar nuestros problemas y para dirimir nuestras diferencias” y dijo, de manera tajante: “Yo no voy a contestar con la misma moneda. No voy a hacer de esto una disputa personal, no voy a entrar en conflictos personales tampoco. Yo tengo la convicción de que el consenso es el único camino para sacar la Argentina adelante. Esa es mi convicción y yo no voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas, que considero erradas o inapropiadas. Y mucho menos, en un contexto como el que vivimos de pandemia, que genera incertidumbre, angustia a la gente”.

En el mismo sentido, afirmó que “lo último que la gente necesita hoy es políticos peleándose”. “Yo no voy a estar para eso”, completó.Sin embargo, sí indicó que la medida le molestó.

“Obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado, ante una decisión improvisada, intempestiva, una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos? ¿Cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, en base al consenso, más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta”, dijo.

Al inicio de su presentación, Rodríguez Larreta había subrayado que, “dejando de lado toda diferencia política, desde el primer día” se sentó y trabajé “codo a codo con el Presidente de la Nación y con el gobernador de la Provincia” de Buenos Aires, y que acompañó al Gobierno "en todo el proceso de renegociación de la deuda, e inclusive la semana pasada, cuando presentaron los resultados, “y ayer mismo, en la situación difícil” que se presentó con la Policía Bonaerense.