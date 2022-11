Rodríguez Larreta cruzó a Cristina: “Decir que el tribunal es un pelotón de fusilamiento es una vergüenza”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, salió a cuestionar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que ésta dijera que el Tribunal Oral Federal N°2 que la juzga en la causa Vialidad es un “pelotón de fusilamiento”.

“Es una vergüenza, hay que condenar cada uno de esos dichos”, declaró el dirigente del PRO en una conferencia de prensa de la mañana del miércoles, donde estuvo acompañado por la ministra de Educación porteña y candidata a sucederlo, Soledad Acuña.

La titular del Senado había dicho sus últimas palabras en el caso que la tiene acusada de jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta. “Si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, señaló CFK en la declaración realizada por Zoom.

Rodríguez Larreta evaluó que “hay que condenar cada uno de esos dichos” y ratificó la necesidad de dejar actuar al tribunal, que “esa es la clave en una República”.

“Esta no es la Argentina que queremos, la del ataque, la del agravio, la de condicionar a la Justicia. No es la Argentina que queremos, no es el futuro para nuestro país; el futuro es la educación, esa es la clave”, resaltó el jefe de Gobierno porteño.

El 6 de diciembre habrá veredicto contra Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N°2 dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner.