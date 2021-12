Rodríguez Larreta contra Massa y Máximo: “Lo último que necesita el país es seguir con amenazas”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, salió al cruce del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien el fin de semana había advertido a las provincias sobre un recorte de fondos por el rechazo al Presupuesto 2022 en el Congreso, y del jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

“Cuando vemos ahora que amenazan a las provincias con que van a tener menos fondos, no muestran vocación de diálogo”, reflexionó Rodríguez Larreta.

“El Gobierno puede esperar una opción que le dice basta cuando manda un presupuesto con una inflación muy menor a la que se proyecta; nosotros vamos a acompañar un presupuesto de verdad y le vamos a decir basta cuando aumenten impuestos. Lo último que el país necesita es seguir con amenazas, con agravios como hizo el presidente del bloque (Máximo Kirchner)”, dijo el dirigente del PRO esta mañana, en el marco de anuncios sobre educación.

Máximo Kirchner junto a Eduardo "Wado" De Pedro y Sergio Massa . Foto Federico López Claro

Las declaraciones del jefe de Gobierno porteño surgieron en referencia al mensaje del titular de la Cámara baja, quien el domingo les advirtió a los gobernadores que van a tener que definir “si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia” tras el rechazo del proyecto oficialista del Presupuesto 2022.

“Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia”, había advertido Massa, al tiempo que anticipó que enviará a cada mandatario provincial un informe detallado “para que tomen la decisión correspondiente”.

Según los cálculos de Massa, los recursos extra que el Gobierno nacional tenía previsto enviar en 2022 a Mendoza se reducirán en unos 9.149,5 millones de pesos.

En tanto, Máximo Kirchner había realizado un encendido discurso en la Cámara baja, que provocó el enojo de JxC.

“Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo un ex vicejefe de Gobierno, una exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, un ex ministro del Interior y el ex presidente de esta Cámara ante una situación gravísima en la que dejaron este país cuando lo endeudaron en 44 mil millones de dólares”, lanzó.

“Yo lo escuché; aprendan a escuchar (repetido ocho veces). Lo que uno quiere es que podamos votar un pedido de nuestro Presidente, un Presidente que se compromete a enviar dos proyectos al Congreso cuando llegue el acuerdo con el Fondo Monetario, que ojalá hubieran reaccionado en el pasado tan meticulosa y agudamente quienes hoy son oposición para pedir que tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia”, agregó Máximo Kirchner, dinamitando el acuerdo en la sesión.