Rodríguez Larreta: “A Fernández lo veo fuera de la realidad cuando habla de una Argentina maravillosa”

El jefe de gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta, fustigó al presidente Alberto Fernández al considerar que lo observa “fuera de la realidad cuando habla de una Argentina maravillosa”. Además consideró que “hay muchas contradicciones” en el seno del Gobierno.

En diálogo con LN+, el dirigente de Juntos por el Cambio afirmó que “a Fernández lo veo no resolviendo los problemas”, y agregó: “Lo veo fuera de la realidad cuando habla de una Argentina maravillosa que solamente ve él. Lo veo que a la mañana dice una cosa y a la tarde, otra”. Luego, también expresó, “Lo veo mal, con muchas contradicciones, con peleas internas”.

“Grabois lo critica, él se pelea con Cristina Kirchner, Aníbal Fernández dice que es un fenómeno, que hace magia”, mencionó el dirigente del PRO, en referencia a distintas situaciones que sucedieron en las últimas horas.

Por otro lado, ante el reconocimiento de la “crisis de crecimiento” que el presidente explicó, el funcionario primero reaccionó entre risas: “¿En serio me lo preguntás?”.

“Esas cosas no ayudan nada. Una cosa es reconocer que tenemos un problema y contar cómo lo vamos a solucionar”, mencionó y remarcó: “Cuando vos negás el problemas estamos en el horno. A la Argentina le falta un plan. El presidente se jactaba de no tenerlo, y lo necesitamos”.

En cuanto un posible acuerdo político con integrantes del oficialismo, el jefe de Gobierno sostuvo que “con el kirchnerismo no acordaría. No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Yo nunca me pondría de acuerdo con el kirchnerismo”. Entonces subrayó que “eso incluye a todo el gobierno. Sergio Massa es parte del gobierno, con Sergio Massa no. Alberto no, Cristina no. La Cámpora, tampoco”.

Además, también respondió a las críticas de Patricia Bullrich aunque sin mencionar a la integrante de la misma coalición. La presidente el PRO había resaltado que, “se necesita mucho coraje y mucha valentía”, para las elecciones presidenciales 2023, mientras crece la interna en Juntos por el Cambio.

“Se necesita mucho coraje para sacar a la Argentina adelante, se necesita mucho coraje para gobernar. Yo gobierno la Ciudad hace seis años y medio, tuve que pasar la situación más difícil de la historia, que fue la pandemia”, sentenció el jefe de Gobierno.