Rodolfo Suárez tras votar en las PASO 2023: “La elección de Mendoza va a tener repercusión a nivel nacional”

El gobernador Rodolfo Suárez acaba de emitir su voto acompañado de su hija y se refirió sobre la repercusión de las elecciones en Mendoza y su posible candidatura a vicepresidente.

En declaraciones con los medios comentó: “Producto del frío, la concurrencia recién se está activando. Es la primera vez que voto con este sistema, es rápido, fácil y sencillo. Es un paso más de la institucionalidad de Mendoza, estamos dando un ejemplo para todo el país”.

En relación con las campañas de los diferentes partidos políticos dijo: “Ha sido una campaña con mucho respeto, como ocurre siempre en Mendoza. Nosotros estamos muy confiados, gobernamos desde el 2015, recibimos una provincia que realmente estaba, muy mal. Hemos dado pasos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo a futuro de la Argentina, cuando la macroeconomía pueda acomodarse, Mendoza va a ser otra cosa”.

Rodolfo Suárez votó acompañado de su hija.

“Creo que va a haber un reconocimiento por parte de los mendocinos por el manejo de la pandemia, esa empatía que hubo entre la población y el gobierno cuando dijimos que no a la fase 1, cuando no cerramos la economía” expresó el gobernador con confianza y agregó “Vamos a dar un fuerte mensaje a nivel nacional de lo que los argentinos y las argentinas mayoritariamente no quieren... La noticia de la Elección de Mendoza va a tener repercusión nacional”.

Cuando le consultaron por las quejas de Anabel Fernández Sagasti acusando de que la boleta única no se había promovido lo suficiente, contestó: “No hay que subestimar a la gente, es sencillo venir y marcar una cruz donde quiere votar, la gente sabe botar”

Ante el rumor que lo ubicó como precandidato a vicepresidente, explicó: “Seguimos con el rumor, no he tenido ninguna conversación con nadie. El 14 cierran las alianzas a nivel nacional, así que vamos a ver”.

Según confirmó el propio Rodolfo Suárez, Patricia Bullrich vendrá a Mendoza y ante la pregunta sobre una presunta “negociación” respondió: “La elección del vicepresidente no es una negociación, es una elección de ellos, cada uno elige la fórmula con quien cree que tiene que enfrentar esos procesos”.

Sobre la Comisión nacional del radicalismo que se llevará a cabo mañana, expresó.“Se va a ratificar la presencia del radicalismo en el frente de Juntos por el Cambio, es necesario”. Tenemos que estar juntos, lo que viene en argentina no es fácil”.

A la pregunta de “Si no hay oferta de cargo ejecutivo, ¿va al senado?”. “Seguramente porque no tengo dudas de que Alfredo Cornejo va a ser gobernador de Mendoza. En ese caso voy a ser senador nacional para acompañar a cornejo”.

Desayuno tradicional

Momentos previos a evitar su voto, el Gobernador de Mendoza desayunó con el precandidato por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo. A través de sus redes sociales, el mandatario provincial compartió varias fotografías del tradicional desayuno.

En el desayuno también participaron la senadora Nacional Mariana Juri, el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalasar, el diputado Diego Costarelli y la precandidata a senadora Yamel Ases. “Que hoy sea una gran jornada electoral para todos los mendocinos y mendocinas”, expresó.

