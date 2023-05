Roberto Stahringer: “el voto blanco nos da en 9% por el nivel de desencanto”

Roberto Stahringer, está al frente de la consultora Sociolítica, que hizo un relevamiento de gran envergadura que publicó Los Andes. El analista no le baja el precio al frente La Unión Mendocina, que lidera Omar de Marchi, aunque asegura que en tiempos de crisis, la gente suele tender a una opción que transmita orden. En ese contexto, Alfredo Cornejo se posiciona como favorito.

Además, advierte el clima social podría impactar en la cantidad de mendocinos y mendocinas que vayan a votar el 11 de junio para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

-Faltan dos semanas para las PASO. ¿Alguien corre algún riesgo?

-No usaría la palabra riesgo. Creo que lo que va a pasar es una consolidación del escenario. El riesgo se tiene que medir para septiembre, ahora es como calentar motores, ver cómo funcionan y partir de ahí ver qué engranaje funciona en ese motor en definitiva. Cambia Mendoza tiene la gran prueba de validar el nivel de consolidación; no está tan fuerte como hace dos años, en 2021, aunque no corresponda hacer una comparación entre una elección legislativa y una ejecutiva. Por otro lado está La Unión Mendocina y también el peronismo. Todos estamos mirando a La Unión Mendocina porque no tiene ninguna prueba previa.

-El voto en blanco y/o nulo, en qué lugar quedan.

-Queda en un cuarto lugar, cerca de un 9% lo cual no es nada despreciable como porcentaje. En cuanto a la motivación de ese tipo de voto, considero que hay un alto nivel de desencanto y de resignación y de enojo que genera eso. Creo que mucha más gente opta por no votar más y creo que vamos a tener, en general, bajos niveles de asistencia comparado con lo que suelen ser las elecciones generales, que ahí siempre tiende a subir. Si no fuera obligatorio, muchísima gente no iría a votar.

-¿Por dónde pasa ese desencanto, enojo?

-La vida económica de las personas está muy seriamente deteriorada y pero a niveles que son ya muy críticos, casi como nunca antes en la historia, altísimos niveles de personas empleadas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas Hay gente con trabajo pero el contexto no ayuda, que es distinto a cuando hay desempleo. Y ahí empiezan a entrar responsabilidades directas que se enfocan en el Presidente, y va bajando en escalas, donde los gobernadores se les asigna responsabilidades e incluso a los intendentes también, quizás no desde el punto de vista constitucional. Por eso es tan importante una intendencia por el poder territorial y la contención. Y hago un paréntesis, por eso es tan importante cómo se va a dirimir la intendencia de Las Heras tras la salida de (Daniel) Orozco de Cambia Mendoza y la de Luján. En gobernabilidad, no es lo mismo tener Las Heras que no tenerlo.

Roberto Staringher, responsable de Sociolítica, consultora de opinión pública durante Streaming Los Andes. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

-¿Qué advierte sobre La Unión Mendocina y esta irrupción en el escenario electoral?

-En general, a la gente que está un poco al tanto, mientras que hay mucha gente a la que no le importa o no sabe qué está sucediendo. Para aproximadamente un 50%, no está de acuerdo con la salida de De Marchi y Orozco de Cambia Mendoza pero no porque se hayan salido, sino porque ven que es más de lo mismo, nada más que están en otra vereda. Siguen siendo las mismas personas con banderas distintas. Un 25% banca esta decisión y otro 25% que te dice que no tenía idea que se habían salido.

-Entre primarias y generales hay tres meses. ¿Qué puede pasar?

-Nadie tiene asegurado lo que suceda de junio a septiembre. Y además las generales departamentales de los siete departamentos que adelantaron. Hay que ver por ejemplo en Maipú si conserva el escenario y lo mismo San Rafael. El peronismo, a través de Omar Félix, puede impulsar a la lista de Carmona y se sabe que no están muy afines a la lógica más filo kirchnerista por lo que se abren varios escenarios. Le puede traccionar a La Unión Mendocina o no, pero sabemos que a Cambia Mendoza no le va a traccionar. Hay que indagar y hay que ir viendo cómo se van alineando esas fuerzas.

-¿Qué debilidades encuentra en la figura de Cornejo?

-Yo creo que está muy atado en el imaginario a ideas de autoritarismo, de una hegemonía, de una forma de conducción que se basa quizás en un uso excesivo o de bajo nivel de distribución de ese poder que a veces es una virtud y a veces no lo es. Hay determinados momentos en que el líder tiene que ponerse al frente y bueno, justamente ese capital que tiene el líder, en la medida que tenga poder real, lo tiene que usar en un contexto de crisis. Ya sabés que te vas a encontrar con Cornejo, otros candidatos tienen alto nivel de desconocimiento y cuando hay niveles de tensión social o de crisis, las decisiones electorales tienden más a ir tras un orden y una estabilidad, que hacia una disrupción. Buscás un refugio.

-¿Qué pasa con los techos y los núcleos duros de Cornejo y de De Marchi?

-Cambia Mendoza tiene un núcleo duro que nunca perforaría hacia abajo un 32 o 33%. Creo que ese es su piso, pero también tiene su techo que con el piso no muy amplio. La proyección máxima hoy, para las PASO al menos, no creo que supere un 42 o 43%. La Unión Mendocina te diría que tiene un núcleo duro bajo que debe andar en el 11 o 12% y de momento puede llegar hasta duplicarse. En términos de proyección de ese crecimiento puede rendir mejor el margen de La Unión Mendocina.

¿Y el peronismo?

-Cada elección cae un poquito más, creo que su techo es lo que obtuvo en las últimas elecciones, las del 2021, un 25% y su piso es amplio. Puede andar cerca del 12 o 13 o 14%, que ese voto duro peronista sí es mucho más kirchnerista que peronista. Tiene una esencia muy firme y no se va a mover. Y por lógica y afinidad iría más sobre la opción de Parisi que de la de Carmona.

-¿Cuál es la esencia del núcleo duro de La Unión Mendocina?

-No encuentro todavía el patrón, para eso necesitás parametrizar. Hay tendencias que no es tan anti cornejista, es más peronista desencantado pero puede llegar a ser más anticornejista porque la lectura que hacemos es que el lugar que busca ocupar La Unión Mendocina es la del centro de la polarización krichnerismo-cornejismo que hasta dicen que son lo mismo: “Cornejo es el kirchnerismo a la mendocina”. Al poner eso en términos discursivos hay una movida de ponerse en el medio.

Roberto Staringher, responsable de Sociolítica, consultora de opinión pública durante Streaming Los Andes. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

-¿A quién le saca votos La Unión Mendocina?

-El votante no es que está buscando digamos esa interpretación de cada palabra en la narrativa. Si se simplifica el mensaje, al ponerse en el medio, empieza a comer de los dos lados. ¿De qué lado va a sacar primero? Y del lado que está más débil.

-¿Qué valora el votante mendocino?

-Valora y acá tenemos que bajarlo un poco al sentido de cercanía, de empatía, pero empatía no es decir, yo me pongo en tu lugar, así como está tan vagamente definida esa idea, sino como que el candidato le duela mi dolor. O sea, que sepa realmente cuál es mi problema, pero que además disponga de las herramientas y de la capacidad para resolverlo. Entonces, esto sale mucho en los focus group, que hasta a los intendentes les piden que muevan la inflación. No hay un orden en el votante sobre qué rol cumple cada uno. El nivel de de rechazo y de enojo que hay es eso, es decir: “Bueno ¿y para qué estás acá? Entonces resolvé, no te quejes”.

-¿Quién gana la interna en el Frente Elegí?

-(Omar) Parisi, a todos les da (Guillermo) Carmona pero para a mí me da Parisi pero porque está muy radicalizado el voto peronista. Valido el dato porque al polarizarse y por el peso de la estructura propia y el aparato que tiene el kirchnerismo tiene mas herramientas para lograr imponerse con un voto pobre en cantidad pero por arriba de Carmona que tiene alto porcentaje de desconocimiento. Puede ganar en Gran Mendoza porque el componente urbano tiende a rechazar al kirchnerismo. Ahora, en otros lugares de menor envergadura está más parejo.