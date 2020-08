Roberto Righi: “Dicen que Anabel lidera y es así. Es nexo con el Gobierno nacional”

Roberto Righi está a cargo del municipio de Lavalle desde el 2001, el año pasado empezó su quinto mandato consecutivo. En diálogo con Los Andes, defendió a las zonas rurales y reclamó más autonomía para los intendentes en la gestión de la pandemia porque asegura que en los espacios más alejados las instituciones provinciales y nacionales no funcionan correctamente. También hizo una reflexión sobre la situación del PJ, las elecciones del año que viene y su relación con el Gobernador.

-¿Cómo es su relación con Rodolfo Suárez?

-Tuvimos un par de reuniones al principio y después nunca más. Él se ha reunido con algunos intendentes y toman decisiones. No lo cuestiono, es solo una forma de gobernar. Hablamos más con las áreas departamentales, ministros o funcionarios.

-Cuando pasaron por Lavalle Enrique Vaquié y Mario Abed hablaron solo de Mendoza Activa o también de otra temas como la Reforma Constitucional

-Solo Mendoza Activa y todo lo que sea obra y trabajo lo vamos a acompañar. Mario ha sido compañero, hemos compartido experiencias cuando era intendente, el tenía zona rural y entiende mucho. Cuando estás cerca de la Casa de Gobierno te encargás solo de algunas cosas pero en las zonas alejadas las instituciones no funcionan igual y el municipio le pone el techo a todo. Si hay inseguridad, se rompe una calle, no pasa el colectivo, el agua no llega, no hay energía el vecino viene y reclama al municipio. Sueño con que las instituciones funcionen sino para qué las tenemos. Hay una estructura que pagamos todos y no funciona. Hay grandes estructuras que no tiene sentido que existan, habría que reordenar, pasarlas a los municipios o buscarles una solución.

-¿Cómo está el PJ puertas adentro en Mendoza?

-Estamos bien, pasamos por un momento importante en cuanto a la unión, estamos ordenados, trabajando en conjunto, permanentemente relacionados, consultándonos, entre los intendentes, los legisladores. Nos acompañamos entre todos. Hoy el PJ de Mendoza está pasando por uno de sus mejores momentos.

-¿Cómo se lleva con el sector mas K del PJ?

-El hecho de que Alberto Fernández sea el presidente y avance en un esquema más inclusivo hace que trabajemos en forma conjunta y comunicados en Mendoza. Hay cosas a nivel nacional que han ayudado.

-¿Cuál es el papel de Anabel Fernández Sagasti?

-Dicen que Anabel lidera y es así. Se ha convertido en una facilitadora, un nexo con el Gobierno Nacional, no solo para el PJ sino para todos sin importar el signo político y eso es importante porque no podemos viajar y necesitamos que los legisladores nacionales sean la conexión con las autoridades nacionales. También ayuda en lo que puede al Gobernador dentro de sus posibilidades. La gente ya votó y eligió, ahora hay que trabajar y gestionar para ayudar a la gente y no gastar el tiempo en peleas estériles.

-¿Y Guillermo Carmona qué lugar juega?

-Guillermo está activo, ha dado muestras de sobra de ser coherente, ha liderado el partido en tiempos que no han sido fáciles.

-El año que viene hay elecciones, ¿cómo ve el panorama?

-Hay que esperar el año que viene. Es lícito que las personas tengan apetencias, deseos y quieran ser parte, pero eso se va a ver cuando llegue el momento. Muchos líderes políticos trabajan para que la gente los valore pero después se ve a quién eligen los mendocinos.

-En 2023 no tiene chances para otro mandato ¿Piensa en una banca en Congreso?

-Quiero lo mejor para los vecinos. Estaré donde haga falta, donde el partido necesite y donde los ciudadanos me acepten. Cuando uno está en un cargo trabaja para hacer lo mejor y estar en lugares de decisión. Es importante llegar a esos lugares para poder tomar decisiones que ayuden a la sociedad. Sueño con un Estado eficiente esté yo o no esté yo.

-¿Está formando algún sucesor?

-Somos un equipo y dentro de nuestro equipo va haber más de dos o tres personas que pueden estar donde estoy yo ahora. No es problema el sucesor porque hay gente preparada. El proyecto es del equipo, no de Roberto Righi.

-¿Cómo gestiona la pandemia desde el municipio?

-Comenzamos muy temprano con las desinfecciones y el distanciamiento social en el radio urbano. Hemos tratado de generar conciencia junto a los otros intendentes y el Gobernador. Lavalle está muy conectado con el Gran Mendoza y hemos tenido algunos casos. Nadie sabe hasta dónde va a llegar el tema hasta que no salga la vacuna.

-¿Por qué junto a otros referentes del PJ salieron a pedir números certeros de los contagios al Gobernador? Dicen que fue una orden de Anabel Fernández Sagasti.

-Queríamos saber si había circulación comunitaria. La información nos sirve para tomar decisiones y cuidar a los vecinos.

-¿El Gobernador Rodolfo Suárez lo escuchó en todos sus pedidos?

-Las dos veces que pedimos restricciones para bares y turismo hemos tenido eco. Le pedimos al ministro de Gobierno (Víctor Ibáñez) y más allá de algunos gestos y suspicacias, el Gobernador hizo el decreto y puso lo que solicitamos.

-¿Los intendentes deberían tener más autonomía para gestionar la pandemia?

-Sí, en todo sentido y más allá de la pandemia. El municipio es el que está en la trinchera, más los que estamos alejados de la Casa de Gobierno en las zonas rurales. La ruralidad ha sido dejada de lado por los gobiernos centrales, no invierten ni en seguridad, ni en transporte, ni conectividad y ahí los intendentes estamos solos. Sueño con un Estado moderno y eficiente en donde podamos crecer. Se piensa mucho en lo electoral y poco en el desarrollo del territorio.

-¿Cuánto ha bajado la recaudación en Lavalle?

-La recaudación municipal ha caído un 70% y la 1° quincena de julio la coparticipación un 29% menos que la de julio del año pasado. Ha sido una caída brusca.

-Pagó los aguinaldos en tiempo y forma, ¿cómo se organizó?

-Hemos sido cuidadosos, nunca nos hemos endeudado. Hablan de bajar los sueldos pero en Lavalle los sueldos de los concejales y funcionarios son muy bajos. Siempre hemos vivido con los que ingresa y hemos ahorrado.

-¿Por qué los municipios pagaron y la provincia no?

-Yo hago énfasis en tener los sueldos al día mientras pueda porque la gente trabaja. Hoy hay mucha vulnerabilidad y los sueldos están muy atrasados.

-¿Está haciendo obra pública?

-Estamos con obras de agua, cloacas, caminos, con el matadero y el frigorífico porque queremos exportar a la Unión Europea chivos, conejos y corderos. La pandemia puede darnos oportunidades en el tema alimentos si las sabemos ver. Hoy le damos de comer gran parte del Gran Mendoza y si logramos acondicionar todo vamos a exportar.

-¿Y en la zona rural?

-Estamos trabajando para que llegue internet por fibra óptica a las zonas más alejadas a un precio diferencial. El Covid nos ha venido a enseñar porque pega en las zonas urbanas a las que siempre se ha fortalecido en detrimento de las zonas rurales. Hoy la gente viene a pedir por trabajo y seguridad y el Estado no puede ser una bolsa de trabajo.