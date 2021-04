Righi le dio 37% de aumento salarial a los municipales de Lavalle

Lavalle era de las pocas comunas que aún no cerraban la paritaria municipal en lo que va del año . Sin embargo, el intendente Roberto Righi acordó una suba del 37% más una suma fija de $ 2.000 no remunerativa para algunas clases, no bonificable, a partir de abril y hasta agosto.

Hace 15 días, Righi le decía a Los Andes que había acordado un aumento del 15% a cuenta mientras se charlaba con el gremio para completar el año, la igual que la posibilidad de algún bono.

“Esto es fruto de tener las cuentas ordenadas y nos significa un gran esfuerzo, pero es nuestro reconocimiento a la gran labor que desempeña nuestro personal”, sostuvo el administrador municipal.

De esta forma, y mientras la pandemia sigue azotando a la economía, Lavalle queda unas décimas debajo de Malargüe, que con un 37,5% es la comuna que más incremento dio a sus empleados este año.