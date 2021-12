Ricardo Echegaray: “Los jueces me condenaron por mis convicciones políticas”

Ricardo Echegaray, ex titular de AFIP durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, rompió el silencio luego de que el jueves fuera condenado por defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.

El ex directivo del ente recaudador recibió una pena de 4 años y 8 meses de prisión, condena que anunció que apelará. El mismo tribunal a su vez absolvió, por mayoría, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En declaraciones realizadas a Radio Del Plata este sábado, Echegaray habló sobre el fallo judicial y sostuvo: “A mí me condenaron por mis convicciones políticas”.

El ex funcionario asegura que su condena fue “por haber formado parte de lo que se llama la Década Ganada y del gabinete que más decisiones estratégicas tomó”.

El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos.

Los magistrados entendieron que el exfuncionario del gobierno kirchnerista, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.

“Me cagaron la vida”

La condena de Echegaray también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer la función pública. “Me cagaron la vida”, dijo en la entrevista al referirse a esa decisión judicial.

El ex titular de AFIP dijo, para justificar su accionar en el organismo, que otorgó “más de 1.600 planes de pago de la misma manera” y afirmó que hubo “presiones de muchos sectores” para que fuera condenado.

Luego añadió: “Sabían que tenían que dictar la absolución de De Sousa y López, sabían que no habían cometido ningún delito, y dijeron ‘acá Echegaray habrá hecho alguna administración fraudulenta solo’, y ahora se la agarrarán con el resto de los funcionarios que me aconsejaron que diera los planes de pago, y no con todos, de manera selectiva”.

Echegaray aseguró que el juicio se hizo en un contexto de mucha presión. “Presión de poderes que no forman parte del Poder Judicial”, aclaró.

Para finalizar dijo que los jueces no se ajustaron al derecho: “La decisión que tomaron es arbitraria y disparatada. No me voy a quedar cruzado de brazos cuando sé que un montón de gente fue a verlos a sus despachos, se comunicaron por teléfono”.

Alegatos antes de la condena

El jueves antes de conocerse el fallo judicial, los acusados en la causa hicieron su argumento de defensa, donde lanzaron acusaciones contra el gobierno de Mauricio Macri.

“No hubo ningún perjuicio fiscal”, sostuvo Echegaray ante Tribunal Oral Federal (TOF) 3, al que reclamó un “pronunciamiento absolutorio”, porque -según dijo- se trató de una causa “armada” con “prueba falsa” que atribuyó a la AFIP cuando era dirigida por Alberto Abad.

Antes del fallo, el empresario Cristóbal López señaló que la causa judicial en su contra fue parte de una persecución pergeñada por el Gobierno de Mauricio Macri, luego de que él se negara a poner a disposición del expresidente los medios de comunicación del Grupo Indalo.

“Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto”, aseveró el empresario.

Antes había hablado su socio, De Sousa, para quien “la finalidad (de la AFIP de Juntos por el Cambio) no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar”.

Finalmente ambos empresarios fueron absueltos y el único condenado fue Ricardo Echegaray.