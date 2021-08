Ricardo Correnti, el astrólogo mendocino que quiere ser concejal de Capital

Ricardo Correnti es locutor y astrólogo y se ha convertido en una figura conocida para muchos mendocinos por su asidua participación en programas de televisión local. En estas elecciones legislativas será precandidato a concejal de Capital por el Partido de los Jubilados y sus propuestas están orientadas principalmente a beneficiar a las personas con discapacidad y a los adultos mayores.

Esta no es la primera experiencia electoral de Correnti, en 2019 fue precandidato a legislador provincial por la lista que llevaba como aspirante a gobernador a Omar de Marchi, en la interna de Cambia Mendoza. No obstante, no consiguió una banca.

Ahora el reconocido astrólogo integra la boleta del Partido de los Jubilados y busca un buen resultado en las PASO del 12 de septiembre para poder competir por un lugar en el Concejo Deliberante de Capital en las generales de octubre.

Hace 30 años sufrió un accidente que no le permite caminar. En este sentido, tiene una serie de propuestas para solucionar problemas cotidianos que sufren las personas con discapacidad.

Ricardo Correnti precandidato Partido de los Jubilados

Entre ellos se destacan que todos los comercios y los lugares públicos deberán tener rampas permanentes o desmontables y en caso que el comerciante no pueda hacerla la comuna deberá producirla y al comercio se le cobrará el costo de los materiales únicamente en 12 cuotas sin interés en la boleta de la tasa municipal.

Además, plantea que todas las veredas deberán ser reparadas por el municipio pero las baldosas faltantes las proveerá el vecino. También postula que se eliminarán todos los escalones que estén entre las veredas y se harán rampas para circular entre ellas sin obstáculos para las sillas de ruedas y así se evitaran accidentes y muertes.

Sostiene que promoverá programas laborales y de capacitación para favorecer su inserción social y económica. Iniciar programas educativos para las escuelas primaria y secundaria para enseñar los diferentes tipos de discapacidad y promover valores de integración. Propone también que el Estado suministre perros guía adiestrados para las personas con discapacidad visual y auditiva que se encuentran sin asistencia.

También entiende que los autos de la playa San Agustín y todas las playas municipales que se encuentran en buen estado podrían ser donados a personas con discapacidad.

Respecto de los jubilados, Correnti establece que se deben estimular programas que alivien el bolsillo de los jubilados, mediante exenciones impositivas, productos al precio del costo, atención sanitaria preferencial, planes de vivienda, líneas de crédito subvencionadas y programas de turismo.

Por otro lado, el aspirante a concejal elaboró una serie de propuestas para los barrios del Oeste de la Ciudad de Mendoza. Apuntan a fortalecer la infraestructura recreativa para los niños y adolescentes para insertarlos socialmente y reforzar sus habilidades cognitivas y lúdicas a través del juego y el deporte.

A su vez, plantea vincular a las familias con los productores de alimentos, en cadenas comunitarias y solidarias, para sortear la intermediación y acceder a canastas con precios accesibles y razonables. Quiere que se provea de Wi Fi gratis a toda la comunidad del oeste para favorecer al accesos a la comunicación y la información para poder capacitarse y para poder trabajar a través de la red.