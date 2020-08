Revuelo en San Martín: ex funcionarios del PJ reclaman el pago de vacaciones al intendente Rufeil

En las últimas semanas se conoció un reclamo en la órbita judicial por parte de ex funcionarios de San Martín, de la gestión de Jorge Giménez contra la Municipalidad en el que reclaman una suma millonaria en concepto de “vacaciones no tomadas” durante la última gestión del jefe comunal justicialista.

El recurso se fundamenta en los días de vacaciones de 25 de ex funcionarios políticos, según comentó la secretaria de Gabinete, Elisabeth Crescitelli, que no se habrían tomado en el ejercicio de sus funciones, antess antes de la asunción del actual intendente Raúl Rufeil. Según calculó la funcionaria, se habla de un monto que superaría los $1,5 millones.

Según marcan desde la actual conducción de San Martín, el reclamo de ex subsecretarios, directores y asesores, “carece de seriedad y ética, pero por sobre todo constituye una afrenta al conjunto de los vecinos, más aún en el actual contexto de la pandemia, que afecta a todos los sectores”.

Y marcaron: “La gestión de Raúl Rufeil realiza un gran esfuerzo para sostener los servicios municipales en funcionamiento y las sumas reclamadas por los más de 20 ex funcionarios justicialistas van desde los $50.000 hasta los $140.000”.

Mientras tanto, Rufeil solicitó al Concejo Deliberante “la derogación de la ordenanza que abre la puerta a estos planteos”, y aclaró que “la transparencia y la equidad, ya que los vecinos de San Martín no deberían financiar con el pago de sus tasas municipales reclamos de funcionarios políticos”.

La bendita “pesada herencia”

En el mismo sentido, desde la municipalidad sostuvieron que la gestión de Giménez dejó “un desequilibrio financiero que no se supera de modo automático. Se requiere un modelo de ordenamiento fiscal, que cuide los recursos de todos los vecinos y se oponga fuertemente a reclamos de una minoría privilegiada que los realiza a espaldas de todos los sanmartinianos. La defensa del patrimonio del departamento, sin afectar los servicios esenciales, es una causa común que nos une frente a aquellos que quieren seguir con los vicios de la política”.

Tal como manifestó Crescitelli a los medios de comunicación hoy, fue el 17 de diciembre cuando se solicitaron las vacaciones no gozadas y liquidación final. “Vamos a priorizar el bien general sobre el particular”, destacó, haciendo referencia a los problemas económicos que se profundizaron con la pandemia del coronavirus, pero aclaró también que “no tenemos verificado exactamente los días trabajados durante el año para ejercer el derecho de cobro de las vacaciones”.

“Si no podemos verificar cuánto le corresponde a cada uno no seré yo la que extienda un cheque con un monto que no puedo determinar”, aseguró Crescitelli.

De esta manera, de las 25 presentaciones, una de ellas está en el fuero de la Justicia en la tercera circunscripción, ya que se presentó un “recurso de amparo por mora” por parte de la ex subsecretaria de Hacienda, María Cecilia Pareja. En tanto, el resto se encuentra en Asesoría Letrada esperando la resolución del amparo.