Reunión entre el Gobierno y empresarios por la crisis: los pasos a seguir para evitar incidentes

Juan Grabois, líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), sostuvo que prefiere “decir estas cosas ahora”, por las críticas al gobierno de Alberto Fernández que él apoyó, y no lamentarse “cuando empiecen los saqueos”. Esos dichos encendieron las alarmas en Mendoza y se acordó una reunión entre el Gobierno provincial y los jefes de seguridad de supermercados, hipermercados y centros comerciales.

La reunión fue esta mañana, encabezada por el ministro de Seguridad, Raúl Levrino y el subsecretario de Relaciones Institucionales de esa cartera, Néstor Majul. Del otro lado estaban los encargados de la seguridad privada. “Fue muy positivo el encuentro, plantearon que hoy no hay una sensación de clima por el que nos tengamos que preocupar”, comentó Majul a Los Andes.

Las comunicaciones son permanentes, hay un grupo de WhastApp entre todos y según remarcan, los mecanismos están aceitados para actuar en caso de ser necesario. “Estamos atentos, pero no hay indicios, por el momento de que vayan a ocurrir”, agregó el funcionario provincial en relación a rumores sobre saqueos.

“No hubo reclamos, estamos listos para actuar por si pasa algo. Seguimos monitoreando redes sociales, articulando con Desarrollo social. Si llegara a haber algo, que por ahora no hay, quizás es gente que se quiera aprovechar de esta situación y cometer un robo”, agregó Majul.

Las declaraciones de Grabois generaron una oleada de repercusiones a nivel nacional. Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita a nivel nacional le bajó el precio a esos dichos. “No veo un escenario de saqueos en Argentina. No los hay desde hace mucho tiempo porque hay un nivel de ayuda social que no los permite. Ni en el Gobierno anterior ni en este. No creo que esté ahí el problema. De todas maneras, es una opinión de Juan y la respeto, porque él camina todos los barrios”, indicó el secretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social.