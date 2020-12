Resumen del debate por la legalización del aborto: las exposiciones de los diputados mendocinos

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el viernes un proyecto de ley para la legalización del aborto impulsado por el presidente, Alberto Fernández, que recoge un viejo reclamo del movimiento feminista.

La iniciativa que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación fue aprobada de madrugada luego de un maratónico debate seguido por decenas de miles de manifestantes, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.

En los próximos días, el proyecto pasará al Senado para ser debatido.

El debate comenzó ayer a las 11.12 y concluyó esta mañana a las 7.30. Miles de personas se habían concentrado frente al Congreso, con “verdes” y “celestes” distanciados por unos cien metros y con un fuerte operativo de seguridad de por medio. Allí, ante pantallas gigantes, siguieron una sesión histórica. En Mendoza también hubo manifestaciones a favor (en plaza Independencia) y en contra (en casa de Gobierno).

Durante las más de 20 horas se escucharon la exposiciones de los diputados nacionales. Así fundamentaron su voto los legisladores mendocinos.

Marisa Uceda: “Ahora que sí nos ven, no cerramos más los ojos, que sea ley”

José Luis Ramón: “Voy a reafirmar mi voto negativo ante el proyecto que estamos tratando”

Claudia Najul: “En Argentina hay más de 350 mil aborto clandestinos por año”

Jimena Latorre: “Estamos debatiendo aborto seguro y Estado presente o aborto clandestino y Estado connivente”

Luis Petri: “El proyecto de legalización del aborto es inconstitucional”

Alejandro Bermejo se sumó a su compañero de bloque Marica Uceda y su voto fue afirmativo. Mientras que Omar De Marchi, Luis Petri, Federico Zamarbide, lo hicieron en contra.

Por su parte, el la lupa estaba puesta en Cornejo, quien prefirió no dar a conocer su voto, y tampoco fue uno de los oradores. Finalmente, esta mañana se conoció su decisión: se abstuvo. El ex Gobernador dio sus argumentos mediante un posteo en redes sociales, en el cual criticó la gestión de Alberto Fernández al indicar que este tema “resulta más que conveniente como cortina de humo cuando no se está cumpliendo con el mandato que se tiene para gobernar”.