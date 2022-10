Réplica a Macri por pedir la privatización: “El disparate es que siga mintiendo sobre Aerolíneas”

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, salió al cruce del exmandatario Mauricio Macri, quien reiteró su intención de privatizar la empresa estatal en caso de que Juntos por el Cambio gane las elecciones de 2023. “Señor expresidente, el disparate es que siga mintiendo una y otra vez, sobre Aerolíneas y el sector aerocomercial. Durante los 4 años de su gestión y la revolución de los aviones, destruyeron el mercado que hoy seguimos trabajando para recomponer”, escribió Ceriani en su cuenta de Twitter.

Ayer, durante la presentación de su nuevo libro “Para qué”, Macri ratificó que en caso de ganar las elecciones de 2023, privatizará Aerolíneas Argentinas.

En medio de un discurso que mezcló anécdotas de su paso por Boca Juniors y el gobierno porteño, criticó al Gobierno nacional: “¿Dónde mierda están las prioridades? Cuando nos fuimos del Gobierno, el 70% de la gente decía que Aerolíneas tenía que ser estatal”, dijo. Levantando el tono, lanzó: “¡Nos vamos a sacar de encima a (Pablo) Biró!”, en referencia al secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, a quien calificó de “mafioso”.

Luego siguió: ”No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Con el costo de haberla estatizado tendríamos la mejor red de trenes del mundo”, estimó el expresidente. Los aplausos llegaron cuando dijo casi a los gritos: “A mí no me corren más. Ningún progre nos puede correr. ¡Ese discurso cínico progre no me lo banco más!”.

El titular de AA replicó que durante la gestión macrista “en Aerolíneas se cerraron rutas internacionales, dejaron a la empresa sin liquidez y comenzaron a tomar deuda privada bajo el fundamento de una supuesta reducción de los aportes del Estado”.

Ceriani agregó: “Dejaron un déficit tremendo y una deuda de USD 1.000M. Durante la gestión de Macri, dejaron de operar Andes, Avian y Norwegian. Latam tuvo pérdidas por 600 millones de dólares en 2018 y 2019. Hoy sólo dos compañías privadas sobrevivieron a la ‘revolución de los aviones’ y están sumando nuevos destinos, frecuencias y aviones”.

“El año que viene se prevé una reducción de aportes del Estado para Aerolíneas de 102 millones de dólares”, informó Ceriani y aseguró que del presupuesto 2022 sólo llevan ejecutados “el 48%”.

Dio otros números: “Vamos a transportar más de 13 millones de pasajeros, superando en cabotaje los niveles previos a la pandemia”. Sobre las implicancias de un eventual cierte de Aerolíneas Argentinas como propone Macri, dijo: “sólo va a generar menos vuelos, más desempleo, tarifas más caras y un país desconectado. Suponer lo contrario es absurdo”.