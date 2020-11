Con la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición con relación al Presupuesto 2021, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero sin autorización a la renegociación de la deuda del año que viene, y tampoco créditos para obras públicas, la pelea entre los principales partidos políticos de Mendoza se trasladó a las redes sociales.

Desde el Poder Ejecutivo, la mayoría de los ministros descargaron su enojo en Twitter, y lo mismo realizaron los dirigentes peronistas.

Por el lado del oficialismo, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, deslizó que con todo el paquete presentado por el PJ, sobre todo de bajas impositivas y moratorias, llevarían al Gobierno a endeudarse para gastos corrientes: “En nuestras gestiones, partido y espacio político rige una “regla de oro”: no endeudar a Mendoza para gastos corrientes. Es decir, no endeudarnos para sólo pagar sueldos, como sucedió en los gobiernos kirchneristas/peronistas. Eso es innegociable”, destacó.

La ministra de Salud, Ana Nadal, por su parte, aseguró que el hecho que el PJ no apruebe el presupuesto 2021 “es grave, implica nada menos que sacar el pie del acelerador en cuanto a la lucha contra ésta y otras enfermedades que nos seguirán demandando respuestas concretas y rápidas para el próximo año, tal como lo venimos haciendo”.

Por el lado de Enrique Vaquié, ministro de Economía, se hizo referencia a los problemas que se generarán para la creación de empleo si no se financian programas de exportación de pymes “que traen dólares a Mendoza y al país”.

También habló el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, quien dijo que no tener acceso a créditos “se traduce en que no tendremos la posibilidad de continuar equipando más y mejor a nuestra policía y capacitando a nuestros uniformados para combatir el delito”.

Quien también habló fue el vicegobernador, Mario Abed, quien tuvo fuertes declaraciones al indicar que “Si la oposición quiere hacer un Presupuesto 2021 alternativo tiene que ganar elecciones”

Del lado de la oposición también hubo repercusiones. El senador provincial, Lucas Ilardo, criticó al Gobierno provincial por “no aceptar” el rollover anual y los U$S 80 millones para 10 obras. “Por el enojo oficial, parece q las intenciones eran otras”, dijo.

Germán Gómez, jefe de bloque en Diputados del frente de Todos, se defendió y comentó que “no entiende” el papel “que juega el oficialismo cuando nuestro bloque quiere acompañar una propuesta que sea lo mejor para los mendocinos”.

Otro de los que habló fue Marcelo Costa, ex ministro de Hacienda y hoy síndico del Banco Nación, quien le contestó a Ibáñez al decir que fue el oficialismo quien no aceptó el roll over propuesto por el PJ.