Repartieron boletas únicas con la foto de Majul: no son aptas para votar

La campaña electoral en Maipú transita sus últimos días antes de la veda electoral y los precandidatos tanto de los distintos frentes como de los partidos aplican todo tipo de estrategias para captar el voto y asegurarse que la gente marque la opción ‘’Lista Completa’'.

Uno de los precandidatos por Cambia Mendoza es Néstor Majul, funcionario del Ministerio de Seguridad. Y un video difundido en Twitter muestra a una usuaria filmando el sobre que recibió. Con fondo verde, se lee en la etiqueta: Honorable Junta Electoral de la Provincia de Mendoza.

Al abrirlo, la persona muestra una boleta con todos los frentes y partidos. Están los colores de todos ellos y solamente aparece la foto con el nombre de Néstor Majul, el precandidato por Cambia Mendoza. Arriba, en el casillero de ‘’lista completa’' hay una tilde.

La publicación generó repudio por parte de dirigentes maipucinos y militantes peronistas. Lo cierto es que el propio Majul se hizo cargo de la estrategia y aclaró que ‘’es un panfleto mío, pero dice que no es apto para voto’'.

Hay que hacer una aclaración necesaria: ninguna boleta entregada fuera de las escuelas sirve para votar. Las únicas válidas son las que entregarán las autoridades de mesa a cada vecino y vecina que llegue al establecimiento que corresponde y a la mesa designada.

Por eso no sorprendió que desde la Junta Electoral dijeran que esas boletas no habían sido enviadas por ellos. Sí aclararon que se entregó un PDF como difusión con el modelo de la boleta y cómo quedaría finalmente.

‘’Repartimos esa boleta y le enseñamos a la gente a votar. Es la simulación de lo que se va a encontrar la gente cuando llegue a emitir su sufragio. En la parte blanca dice que no es apto y además es dos centímetros más chica’', aclaró Majul.

Explicó que lo que se entrega es ‘‘información, está claro y en toda la parte blanca dice no apto para voto. No hay nada raro, no hay transgresión de ninguna norma y es también enseñar a doblarla’', agregó el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad.

‘’Me perjudicaría yo, porque si esa persona va con esa boleta y la mete en el sobre es un voto nulo porque no se la entregaron en la escuela y además porque sólo aparece mi foto’', dijo el candidato.