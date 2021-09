Renunció un concejal radical de Guaymallén que fue denunciado penalmente

El Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén aceptó este jueves la renuncia del concejal Fabián Forquera, del frente Cambia Mendoza, quien dimitió tras ser acusado de pedirle dinero a sus asesores. Diego Silva, un ex colaborador suyo, radicó una denuncia por coacción y actualmente es investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Tras tomar conocimiento de la acusación en su contra, Forquera presentó la renuncia como edil el último martes y la misma fue aceptada por el cuerpo durante la sesión de este jueves.

Desde el bloque Cambia Mendoza emitieron un comunicado en el que resaltan que “si bien Forquera aún no ha sido citado en dicha causa, la decisión de apartarse de su función legislativa municipal es realizada para permitir de ese modo someterse a los requerimientos que realice la justicia desde el ámbito privado y sin hacer uso de algún tipo de prerrogativas”.

Asimismo, repudiaron que la situación “sea objeto de una utilización político partidaria”, ya que el denunciante es actualmente precandidato a senador provincial por Compromiso Federal.

Comunicado Cambia Mendoza Guaymallén

En diálogo con Los Andes, el presidente del bloque de concejales de Cambia Mendoza, Ignacio Conte, explicó que “esta semana recibió una notificación del Ministerio Publico Fiscal pidiendo información sobre una investigación en curso por una denuncia sobre una posible comisión de un delito. Ante esto, Fabián contrata un abogado y se entera que es una denuncia que hace un ex asesor de él que hoy es precandidato a senador provincial por Compromiso Federal”.

El concejal manifestó que “Fabián decide renunciar para que no crean que puede entorpecer la investigación. Prefirió renunciar antes de que se digan cosas que no son”. “Todavía no se lo imputa, así que ni él ni nosotros tenemos acceso al expediente y a la causa y no sabemos bien de qué se lo acusa”, agregó.

En tanto, deslizó que podría existir una intencionalidad política detrás de la causa. “No creo que sea casualidad que dos semanas antes de la elecciones se mueva una denuncia realizada hace seis meses y el denunciante sea candidato a senador de un partido político. Creo que son muchas coincidencias juntas, me parece raro”, subrayó.

Por su parte, Forquera se expresó sobre la situación a través de un mensaje privado dirigido a sus allegados. Allí se defendió de la acusación y sostuvo lo siguiente: “Buenos días amigos, quiero informales con mucho pesar que tomé la decisión de renunciar a mi cargo de Concejal. Lamentablemente por causa de una denuncia de una mala persona, que intenta manchar no sólo mi integridad sino la de toda una Gestión Eficiente, Honesta y Transparente, preferí dar un paso al costado y afrontar esta situación desde afuera, con la firme convicción de que la verdad saldrá a la luz y se probará mi inocencia, será desenmascarado el autor de esa falacia y no tengo ninguna duda que pagará por todo el mal que está haciendo. Confío en Dios y en la siembra que hice en mi vida, que me abrirá las puertas que el enemigo me cierre. Los quiero mucho y siempre estarán en mi corazón, Dios los bendiga y que sigan los éxitos!!! Hasta siempre!!!”.

La denuncia

Los Andes se contactó con Diego Silva, la persona que denunció a Forquera, quien explicó los detalles de su presentación. Indicó que la denuncia fue radicada originalmente en la Fiscalía Nº 9 y actualmente está en la Fiscalía de Delitos Económicos y se encuentra en manos del fiscal Santiago Garay.

“Es por coacción, por obligarme a entregar la mitad de mi sueldo y otorgárselo a personas como su cuñado”, advirtió.

Sostuvo que empezó su relación contractual con Fabián Forquera en el Concejo Deliberante de Guaymallén en enero de 2019 como asesor. “Cuando fui a cobrar mi primer sueldo me advierte que saque todo el dinero, eso me llamó la atención, voy a su oficina y le doy el sueldo. De los $54.000 de sueldo que eran en ese momento cobro $20.000 y el resto se lo guarda en un maletín personal. Luego me entero que se repartía para otros sueldos que se pagaban en negro”, relató.

Agregó que “ese día me dice que soy garante de una propiedad y que tenía que ir a firmar a una inmobiliaria por el alquiler de una casa donde vivía su cuñado. Me dijo: ‘Vos tenés que entender que el garante de la propiedad soy yo, no es robar porque acá nos damos una mano entre todos. Todos sabemos que nuestro bono de sueldo es solidario’”.

Silva manifestó que tras aceptar ser garante se sintió “ultrajado, como si me hubieran violado” y que durante meses se sintió presionado por su empleados. Afirmó que cuando empezó a quejarse de la situación lo cambiaron de funciones y a comienzos de este año lo “desvincularon de forma ilegal” del Concejo.

“Tomé la decisión de denunciarlo porque me llegó una carta documento de la inmobiliaria que se debía más de $100.000. La primera denuncia la realizo cuando comprendo que nadie se va a hacer cargo de la casa”, afirmó.

Respecto a las sospechas sobre una intencionalidad política detrás de la acusación, Silva dijo que “yo soy radical de toda la vida, trabajé siempre con el partido radical y hoy estoy con el peronismo porque no quiero ni a Cobos ni a Cornejo ni a Suárez porque esta gente me ha hecho demasiado daño”.

Forquera tenía mandato hasta diciembre de 2023 como concejal y su reemplazante en la banca sería Matías Fernández, dirigente del Partido Demócrata (PD).