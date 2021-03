Renunció la secretaria gremial de Judiciales por “constantes ataques” a su conducción

La primera mujer en conducir el gremio de Judiciales anunció su renuncia al cargo por “ataques, difamaciones y operaciones de un sector de la Comisión Directiva”. Adriana Domínguez, ahora ex secretaria general, contó a través de un comunicado que presentó su “renuncia indeclinable” ante la Comisión Directiva por límites a sus funciones.

“En estos últimos tiempos y en un paso de comedia, llegó hacia adentro de un sector de la CD (Comisión Directiva) la difamación, las operaciones, los comentarios negativos denostando mi persona, el vaciamiento de poder y la puesta en duda sobre mi ‘salud emocional’, llegando a enfrentar un sector de la CD con la otra, con el único fin de opacar mi capacidad para llevar adelante el cargo”, señaló.

De acuerdo a Domínguez, “el poder nunca la dejó de atacar”, pero permaneció en el cargo para “defender derechos y luchar por las conquistas que quedan”. Sin embargo, aseguró que sus propuestas “no eran respetadas ni valoradas, sino desechadas e incluso ignoradas” y que su “condición” de mujer no puede ser ignorada: “En una sociedad en la que tanto nos cuesta llegar a lugares de decisión, mi condición de mujer no puede ser ignorada entre todas las variables detalladas anteriormente. No fue ni será un tema menor en estos tiempos, y espero que este trazo de la historia de nuestro Gremio, nos deje la enseñanza de poder darnos cuenta que hay que seguir dando pelea por una sociedad más igualitaria, que nos convierta en mejores personas, especialmente para nuestras hijas y nietas que nos sucederán naturalmente y por imperio moral, teniendo que realizar un esfuerzo constante para dejarles un lugar mejor en el futuro”.

Sumado a lo anterior, la secretaria expuso su cansancio y compromiso por trabajar a toda hora para que “nadie perdiera la vida en pandemia”, agradecida con quienes lucharon por la misma causa. Y también manifestó que la paritaria y “el negocio que algunos profesionales hicieron de la cláusula C” adicionaron a su decisión.

Los Andes intentó comunicarse con la dirigente, pero ella declinó hacer declaraciones.

Adriana Domínguez fue muy crítica de la paritaria, denunciando “operaciones” hacia adentro de los sindicatos. En diciembre pasado, el sindicato que conducía no cerró el acuerdo con el gobierno, entendiendo que “no había allí recomposición salarial de ningún tipo” y que “el gobierno paritó a través de los medios y no en mesa de negociación”. No obstante, sin obtener mejoras en la propuesta, definió llegar a un acuerdo el 26 de enero.

La ex titular del Gremio en mesa de acuerdos, el pasado 26 de enero

La propuesta aceptada se conformó por una recomposición del salario hasta el 31 de diciembre de 2021 y se compone de una suma fija de $54 mil pagada en ocho cuotas de $4.000, dos de $5.000 y dos de $ 6.000, a lo que se agregaría un aumento sobre el básico de un 20% en tres tramos no acumulativos del 7% este mes, 7% en julio y 6% en octubre.

A partir de ahora, la conducción del gremio decidirá quién se hace cargo de la vacante. “Ante todo, es mi dignidad intacta el fundamento esencial de este alejamiento. Abrazo fraterno a los integrantes de la CD que acompañaron este proyecto que soñamos, a quienes sin tener cargo le pusieron el hombro, a quienes me acompañarán en este alejamiento y a la militancia, entendiendo que la idea era y seguirá siendo desde un principio, especialmente personal e inclaudicable, un sindicalismo democrático, horizontal, participativo, y sin dudas con perspectiva de género. A todos y todas gracias, estarán siempre en mi corazón”, finalizó.

La intervención del gremio y los años vacantes

El sindicato que lideraba Domínguez había sido intervenido en 2017 luego de que fuera electa como la nueva secretaria Gremial de Judiciales. El conflicto comenzó con los comicios de junio de 2016 cuando la candidata, de la misma lista de Carlos Ordóñez, ganó solo por el 2% de los votos y la lista Bordó presentó 17 impugnaciones.

En octubre, el Ministerio de Trabajo de la Nación anuló las elecciones y la comisión directiva con mandato vencido continuó al frente del sindicato. Esta medida judicial también les permitió volver a la mesa paritaria porque el por entonces subsecretaría de Trabajo de la Provincia, Alejandro Jofré, no había admitido al sindicato judicial “por la falta de acreditación” de sus negociadores paritarios.

Tres años más tarde, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo convalidó en todos sus términos el proceso electoral que consagró secretaria general a Adriana Domínguez y la consagró como la primera mujer en liderar el sindicato en 70 años.