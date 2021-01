Renunciaron las concejales de San Andrés de Giles que se habían vacunado con la Sputnik V sin ser personal de Salud

Renunciaron las dos concejales de San Andrés de Giles que recibieron la vacuna contra el coronavirus sin ser personal de Salud. Las mujeres recibieron las dosis de la Sputnik V junto a otras 20 personas de manera irregular.

Tras el escándalo que estalló la semana pasada, la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Branchini, y de la concejala Mariana Cané, ambas del Frente de Todos , dejaron sus puestos.

En la mañana de este martes la oficina de prensa del Honorable Concejo Deliberante lanzó dos comunicados en los que las mujeres explicaron los motivos de su salida y volvieron a pedirle disculpas a la comunidad.

Las mujeres fueron inyectadas junto a otras 20 personas. Cuando les preguntaron dijeron que se habían dado la dosis porque sobraban vacunas y el hospital no quería no desperdiciar unidades.

“Como ya expresé a mis compañeros de bloque, fui llamada porque una persona no respondía el llamado del vacunatorio. Me encontraba trabajando en la calle, como lo hago a diario, haciendo lo que sé hacer, y lo que seguiré haciendo, porque siempre entendí que mi función era mucho más que estar presente en el Honorable Concejo Deliberante”, expresó públicamente Laura Branchini.

En el texto Branchini acusó a los concejales de Juntos por el Cambio de hacer un uso político de lo ocurrido.

“Lamento que algunas mujeres y hombres de la política local hayan aprovechado esta situación sin medir consecuencias personales ni humanas, difundiendo en medios nacionales una historia que no fue tal. Antes de escuchar mi versión en el ámbito que compartimos ya existían comunicados repudiando una acción que desconocían ”, dijo.

“Aquellos que aún no me conocen, quizás duden de la transparencia y legalidad de mi vacunación; a todos ellos quiero pedirles disculpas, no pensé el daño que podía ocasionar, y ese fue mi error. Confié en el criterio de las y los profesionales, y lo seguiré haciendo, pues son ellos los que a diario ponen el cuerpo”, señaló en su comunicado.

Por su parte, la concejala Mariana Cané dijo que “ dar un paso al costado es la mejor manera de despejar toda duda respecto a la campaña de vacunación que se aproxima ”. “En ningún modo se trató de un acto de abuso de poder y no obré, bajo ninguna circunstancia, de mala fe”, dijo en relación a la vacunación.

El pedido de la oposición

Desde que se desató el escándalo la semana pasada tanto los ciudadanos como la oposición exigieron al intendente Calor Puglelli que explicara la situación y tomará cartas en el asunto.

Consultada por Infobae, Mercedes Condesse, presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, señaló que “el director del hospital reconoció públicamente que fueron vacunadas las dos concejalas, que son dos chicas jóvenes y que gozan de muy buena salud”.