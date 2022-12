Reforma de la Constitución: para una experta, el cambio no asegura una mejora

El centro de debate en el último encuentro del ciclo Pilares, organizado por Los Andes, fue sobre Calidad Institucional. Allí participó Gabriela Ábalos, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Mendoza y en la UNCuyo, dentro del panel “La importancia de tener reglas claras... y cumplirlas”. Uno de los puntos de este panel fue la necesidad o no de reformar la constitución provincial, y esta experta sostuvo que el cambio no implica per se una mejora, si no que hay que discutir el contenido.

Además, esta especialista consideró que los mendocinos deberían “sentirse orgullosos” por su historia constitucional, ya que la provincia supo tener el primer texto provincial constitucional en 1854, que sirvió de antecedente para las otras.

Este evento contó con el apoyo de Telecom Argentina, Lorenzo Automotores y las municipalidades de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz. Además, acompañaron la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Coninagro, Fundación ProMendoza, Radio Mitre Mendoza, Punto a Punto y UNCuyo.

En septiembre se realizó el primer evento del ciclo Pilares, sobre Innovación y Talento, y luego se realizaron otros sobre Matriz Productiva (octubre) y Educación (noviembre). En 2023, se realizarán otros paneles sobre Salud, Infraestructura y Gobierno Digital. Se puede conocer más del ciclo en la web https://new.losandes.com.ar/pilares/