Recta final de la campaña: cuándo planea volver Bullrich a Mendoza antes de las PASO

Este miércoles, el precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, estuvo en Mendoza en una jornada con la que intentó apuntalar la propuesta que tiene dentro de Juntos por el Cambio el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Si bien también pasó por la provincia Luis Petri, el compañero de fórmula de Patricia Bullrich, la propia expresidenta del Pro tiene previsto volver a Mendoza, lugar en donde se siente fuerte al tener el acompañamiento de la mayor parte del radicalismo local.

Más allá que no haya confirmaciones aún, desde el equipo de Bullrich intentan afinar la recta final de cara a las primarias del 13 de agosto; y se aguarda una visita a Mendoza para el 1 y 2 de agosto, con jornadas intensas de actividad de campaña y posiblemente con la visita a distintos departamentos.

Bullrich en Mendoza

Fue a comienzos de junio cuando la precandidata estuvo en la provincia. En primer lugar, estuvo con actividades en el Gran Mendoza; y cerró su visita con actos en San Rafael.

La visita al sur mendocino de Bullrich tuvo como objetivo brindar no sólo el apoyo a Abel Freidemberg, candidato de Cambia Mendoza que triunfó en las elecciones primarias del 30 de abril dentro de la coalición, sino también reforzar el caudal de votos hacia la fórmula Cornejo-Casado que busca no sólo imponerse ante el binomio integrado por Luis Petri y Patricia Giménez, sino liderar con comodidad la tabla en los comicios del próximo domingo.

“Durante muchos años, San Rafael ha estado gobernada por la misma familia (NdR: Omar y Emir Félix) y creemos que la alternancia, indispensable para la democracia, el cambio y la generación de nuevas oportunidades son necesarias. Esta elección en San Rafael, con Hebe y Abel, puede significar un gran cambio y una gran posibilidad para San Rafael”, dijo Bullrich. “Es muy importante para nosotros ganar Mendoza y ganar San Rafael. Creemos que el domingo será un buen día para Cambia Mendoza”, agregó la ex ministra de Seguridad.

Para Bullrich, la palabra que sintetiza su plan de gobierno es “orden”. Por ese motivo enfatizó: “Queremos vivir en orden. Orden económico. Esto significa un país con equilibrio, donde se cuide la plata de la gente y no se geste en burocracias inútiles”. Destacó también la necesidad de “ordenar la seguridad” porque “cuando perdemos la seguridad, perdemos la libertad. Es necesario poder vivir sin miedo, porque miedo nos paraliza, el miedo nos lleva a estar angustiados. Es fundamental trabajar en una en un país donde la seguridad sea un valor, que implique un orden”.

Respecto a otras problemáticas actuales, la precandidata a presidente mencionó que “necesitamos orden para terminar con el narcotráfico, para que no avance como una mancha de aceite, como pasa en Rosario, donde los narcos hoy son la ley. Esto no se puede extender al resto del país, por eso vamos a entrar ahí con la fuerza”. Volvió a destacar las medidas mendocinas en educación como el ítem aula. “Es imprescindible mejorar la educación de todo el país. En Santa Cruz, provincia gobernada por el kirchnerismo, todavía no han empezado las clases. Hace cincuenta días que los chicos no tienen clase. En Chubut, los chicos, el año pasado, tuvieron sesenta días de clase. En la provincia de Buenos Aires, el promedio de horas de clase es de dos horas y media”, indicó.

“Vamos a necesitar, también, un pueblo valiente, comprometido, cuando nos quieran impedir entrar a una escuela, cuando nos quieran generan situaciones como las que hoy ya están anunciando, que van a tomar las calles. Ahí vamos a necesitar un pueblo que ayude al gobierno a decir ‘esta vez no nos corren´”, finalizó Patricia Bullrich.