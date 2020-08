Reapareció Vidal y advirtió que “el problema de la Argentina no es económico, es político”

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Videl reapareció públicamente este miércoles al participar de un evento empresarial en el que advirtió que “el problema de la Argentina no es económico, es político”, y planteó la necesidad de construir “consensos” con el oficialismo sin “someterse ni negociar valores”.

“El problema de la Argentina no es económico, es político. Y tiene que ver con que la política se anime a dar un debate honesto sobre cuáles van a ser las prioridades”, planteó Vidal al disertar en el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La referente de la coalición Juntos por el Cambio señaló que la responsabilidad de convocar al diálogo es del Gobierno nacional. Además, desestimó las diferencias con otros referentes de su espacio y las críticas de quienes la vinculan con el “ala blanda” de la oposición.

“Estamos yendo al 40 por ciento de pobreza. Y partiendo de esa realidad, que nos duele, tenemos que comenzar a generar consensos”, indicó porque, alertó, “mientras las tensión” política “no se resuelva los argentinos vamos a estar en el mismo lugar”.

Vidal remarcó que “quien está en el poder tiene más responsabilidad en esa convocatoria y en la construcción de consensos”. “Durante nuestro gobierno si faltó consenso, fue más responsabilidad nuestra que de la oposición”, comparó.

“No podemos ser indiferentes a una convocatoria al diálogo. Dialogar no es someterse ni negociar valores. Porque parecería que si dialogamos concedemos, y los valores no se conceden. Y en esto quiero ser bien clara, nuestra posición como oposición contra la reforma judicial ha sido muy clara. No hay ni un solo dirigente de Juntos por el Cambio que crea que hay que dialogar sobre esta reforma o la independencia de la corte, son valores fundamentales, ahí no hay acuerdos posibles”, diferenció.

En tal sentido, la ex gobernadora elogió las gestiones que llevaron adelante el presidente Alberto Fernández con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para coordinar la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Pero Vidal insistió en que es necesario que la dirigencia política se siente a analizar cómo resolver los problemas “en el contexto de la crisis económica, social y de seguridad”. Incluso justificó esa postura con los tiempos electorales: “Este gobierno llega nueve meses, no me resigno decirles a los argentinos que tienen que esperar tres años para vivir mejor, no me parece justo”.

“Y en todo caso, si los argentinos nos tienen que volver a elegir, que nos elijan porque somos mejores, pero no porque este gobierno fracasó”, sintetizó.

La ex mandataria bonaerense reveló que existen dos elementos que la mantienen optimista respecto al futuro. Por un lado, mencionó las manifestaciones sociales con las que se frenó la avanzada del Gobierno contra el grupo Vicentin y las recientes protestas del pasado 17 de Agosto y, por el otro, recordó la posición con la que Juntos por el Cambio terminó los comicios presidenciales del año pasado.

“No veo a los argentinos pidiendo que se vayan todos, pero sí una sociedad movilizada dispuesta a poner límites claros. Creo que lo que vimos en la última manifestación y con Vicentin. Los argentinos en 2015, cuando nos votaron, votaron un límite a las formas de ejercicio del poder y en el 2019, cuando la ex presidenta tuvo que correrse del lugar de candidata más importante y cederle el lugar a Alberto Fernández para que los argentinos acompañen al Frente de Todos, el Frente de Todos le propuso a la sociedad un kirchnerismo mejor, que había entendido que esa forma abusiva de ejercicio de poder no se quería más”, describió.

Al respecto, Vidal remarcó que “es muy saludable” que cada vez que ese acuerdo “se puso en crisis con Vicentin, la reforma judicial, la ampliación de la Corte, la liberación de presos injustificada, la sociedad salió a recordarle al Gobierno que eso no fue lo que se votó y que no está dispuesta a tolerar las formas de ejercicio de poder previas al 2015”.

Ante esa situación, la referente de JxC dijo que “está en los dirigentes tomar las demandas de la sociedad” porque, advirtió, “si los dirigentes no son capaces de dirigir esas demandas la gente no va a decir ‘que se vayan todos’ sino que va a cambiar de dirigentes”.

“Veo una sociedad movilizada y positivamente movilizada, frenando el abuso de poder”, insistió.

Sobre las internas en Juntos por el Cambio

Vidal se refirió a las distintas posiciones que conviven en la fuerza opositora, conformada por la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica, y hasta rechazó los planteos de quienes la ubican en el “ala blanda”.

“Que me califiquen de blanda me sorprende, es un lugar poco recorrido por mi”, dijo entre risas Vidal, en referencia a los planteos del sector más combativos de JxC que representa la titular del PRO, Patricia Bullrich, entre otros.

Sin mencionar a la ex ministra de Seguridad, Vidal aprovechó para marcar una diferencia con las posiciones más rígidas del frente opositor. “No hay que alzar la voz para ser firme, uno puede decir muy amablemente lo que piensa y no hace falta descalificar, ni gritar, ni definir lados en los que hay buenos y malos. En eso sí alguien me puede considerar blanda”, replicó.

Luego, la ex gobernadora dijo que JxC “tiene el desafío de la unidad, de ese 41 por ciento que los votó y sigue estando representado por ese espacio con muchísimos dirigentes”. “Está bien que Juntos por el Cambio sea un espacio diverso y tiene el desafío de construir una nueva mayoría”, amplió.

Vidal también dejó abierta la posibilidad de ser candidata en las elecciones de medio término del próximo año e incluso reconoció que podría hacerlo en representación de la Capital Federal.

Nací en la Ciudad, viví la mitad de mi vida en la Ciudad y la mitad de mi vida en la provincia, y ahora desde hace unos meses estoy viviendo en la Ciudad nuevamente. La Ciudad es el inicio de mi vida política, es difícil elegir, me cuesta. Pero por encima de cualquier especulación mi decisión del año que viene va a tener que ver con lo que yo crea que es mejor para la Argentina y para mi espacio político”, remarcó.