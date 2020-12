Reapareció ‘Paco’ Pérez en el Consejo Económico: “No pienso en volver a la política”

Mientras los ojos de todo el país están siguiendo la sesión de Diputados en la que se está tratando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en Mendoza se reunirán por primera vez los miembros del Consejo económico, social y ambiental.

En esta primera sesión se tratarán los aspectos formales que tienen que ver con el reglamento interno, la conformación de las comisiones y consejos regionales, y la elección del secretario técnico. En este contexto, reapareció el ex gobernador Francisco “Paco” Pérez quien aseguró que se suma a este encuentro con “mucha expectativa” y con ánimos de “conciliar políticas estratégicas de mediano y largo plazo”.

A su vez, Paco Pérez afirmó que no volvería a la política y que su presencia en el Consejo no es para analizar la coyuntura política, sino para aportar ideas y sugerencias “que ningún gobierno ha podido hacer”. “Voy a aportar en temas de educación vinculada al trabajo y a la matriz productiva, a la aplicación de la tecnología y el agua. Creo que así se resolverá el problema financiero de la provincia que siempre termina tomando deuda”, explicó a los medios el ex gobernador.

En total, el Consejo Económico, Social y Ambiental está compuesto por 84 representantes de todos los sectores (partidos políticos, empresarios, académicos, industriales, agrícolas, turísticos, entre otros), más el presidente Víctor Ibáñez y el vicepresidente Enrique Vaquié.

Se espera que empiece a sesionar el año que viene y tendrá la tarea de debatir dar respuesta a las consultas del Ejecutivo y el Legislativo.

El gobernador Rodolfo Suárez será el encargado de abrir el encuentro a las 19 en el auditorio Angel Bustelo y después se irá Luján para participar de la incorporación del partido Recrear al Frente Cambia Mendoza.