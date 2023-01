Reapareció Martín Guzmán con elogios para Massa y críticas para Cristina: “Hacen apología de la ignorancia”

Después de estar aproximadamente dos meses en silencio, el exministro de Economía Martín Guzmán reapareció públicamente para hablar de la actualidad económica de Argentina. El exfuncionario participó de una entrevista para el ciclo “Fuera de Tiempo”, donde sostuvo que hay una “inflación alta” y que seguramente el país tenga que “convivir con eso”.

En el ciclo conducido por el periodista Diego Genoud, el exministro de Economía comparó su gestión y el contexto político de ese entonces con el actual: “Hay una diferencia hoy en relación a cuando yo estaba en el Ministerio, y es que ahora hay un apoyo político al programa económico, y eso vale. De hecho, ese era el principal factor que desestabilizaba la programación económica durante nuestra última parte. Los mensajes han cambiado. Y lo que hoy se dice que se va a hacer, se va a poder implementar”.

“Ahora, de ahí a decir que se pueden ordenar los desequilibrios rápidamente hay cierta distancia. Ordenar cuentas es importante, pero hay problemas más estructurales, que tienen un camino muy importante por recorrer”, detalló el exfuncionario.

Duras críticas contra Cristina Kirchner

Por otro lado, Guzmán apuntó contra distintos sectores del Frente de Todos, por ejemplo contra el gobernador Axel Kicillof, al acusarlo de “mentir” por no anunciar que iba a haber revisiones con el FMI. En ese sentido, el exministro también consideró que se trató de “hacer apología de la ignorancia” y agregó de forma contundente: “Es inverosímil que una figura como la vicepresidenta pueda creer algo así”.

El exministro de Economía, Martín Guzmán, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada junto a Cristina Fernández.

En la entrevista de aproximadamente una hora y media, Guzmán tuvo tiempo para referirse a la carta de la ex Presidenta sobre el ajuste fiscal: “Hay que ser respetuoso de los datos, leamos los datos, no hubo ajuste. Efectivamente hubo una carta donde se hizo una acusación de un ajuste que no había existido. A pesar de que el Estado hacía una política fiscal muy expansiva y de que la economía crecía mucho tuvimos sectores que sufrieron las consecuencias de las restricciones sanitarias”, puntualizó el exfuncionario.

Elogios a Massa

En contraposición a sus críticas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Economía elogió la gestión del nuevo titular de la cartera, Sergio Massa: “La conducción económica actual ha mostrado capacidad política para llevar a cabo aquello que dice en el plano fiscal”, declaró Guzmán en su entrevista.

Martín Guzmán en "Fuera de Tiempo". Foto Captura: Youtube/Otro Periodista

Además, Guzmán se animó a pronunciar que la situación económica va a “estar mejor” por el compromiso político que hay actualmente en el oficialismo con el programa económico de Sergio Massa, haciendo un paralelismo con su gestión y advirtiendo que esa es la clave para que esa cartera funcione.

“Hay una inflación alta y vamos a convivir con eso. La recuperación de la actividad va a ser menos pujante, la recuperación del empleo va a ser menos pujante, pero con respecto a la alternativa... era básicamente una hazaña llevar adelante la política económica... esto va a estar mejor”, manifestó Guzmán a Diego Genoud.

Martín Guzmán, ex Ministro de Economía de Argentina, junto al nuevo funcionario de la cartera, Sergio Massa. Foto: Federico Lopez Claro

Cabe destacar que el exministro de Economía también declaró que si bien la solución a la inflación no se va a dar de un día para otro, no cree que sea un panorama tan desalentador. “Cuando alguien plantea escenarios de grandes alertas y grandes desestabilizaciones, yo no lo veo, pero tampoco quiere decir que haya un reordenamiento rápido”, puntualizó Guzmán.